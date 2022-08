Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

New YorkDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - "Der Lackmusstest: Schlüsselgröße 4.200 Punkte", titelten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt am vergangenen Freitag in Bezug auf den S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0).



Dieses Level als Nackenlinie der vorangegangenen Topformation - verstärkt durch insgesamt drei unterschiedliche Fibonacci-Marken (4.136/4.201/4.213 Punkten) - hätten die amerikanischen Standardwerte inzwischen überwinden können. Flankiert werde die positive Weichenstellung durch konstruktive Marktbreite-Signale. Neben der Bodenbildung im Verlauf der Advance-/Decline-Linie sorge die Anzahl der Indexmitglieder, die oberhalb ihrer 50-Tages-Durchschnittslinien notieren würden, für ein zusätzliches Ausrufezeichen. Zuletzt sei dieser Prozentsatz über die Marke von 90% gesprungen. In der Summe stelle die Marktbreite derzeit einen unterstützenden Faktor dar. Rein charttechnisch rücke jetzt die 200-Tages-Linie (akt. bei 4.326 Punkten) in den Fokus. Ein Sprung über die meistbeachtete Glättungslinie würde der laufenden Erholungsbewegung beim S&P 500® weitere Nahrung geben. Auf der Unterseite sollten Anlegerinnen und Anleger dagegen weiterhin das jüngste Aufwärtsgap bei 4.177/4.137 Punkten beachten, denn ein Schließen dieser Kurslücke würde Diskussion um ein Scheitern an der Schlüsselgröße von 4.200 Punkten auslösen. (17.08.2022/ac/a/m)

