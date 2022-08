Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Märkte warten mit Spannung auf den US-Inflationsbericht für Juli, so die Experten von XTB. S&P 500 halte sich trotz der makroökonomischen und geldpolitischen Unsicherheit auf hohem Niveau. Ein Anstieg über das Hoch von Ende Mai (4.202 Punkte) würde eine technische Umkehr signalisieren, während ein Rückgang unter das lokale Tief (4.080 Punkte) die Bärenmarktrally beenden könnte.Auch am Devisenmarkt scheinen die Händler vor der wichtigen Veröffentlichung zu erstarren - die heutige Handelsspanne betrage weniger als 20 Pips. Am Dienstag sei das Paar EUR/USD über die 9-Tage-Linie zurückgekehrt und habe leicht über der 1,02er Marke geschlossen. Dies signalisiere eine weitere Stabilisierung, nachdem sich das Paar gegenüber dem Jahrestief, das Mitte Juli erreicht worden sei, um etwa 250 Pips habe erholen können. Seit Anfang August habe sich die Handelsspanne jedoch verengt - es seien höhere Tiefs und tiefere Hochs zu erkennen. Ein Ausbruch aus der Dreiecksformation sei notwendig, um die Richtung des nächsten Impulses zu bestimmen. Es sei angemerkt, dass der langfristige Abwärtstrend intakt sei.Der DAX sei am Mittwoch schwächer in den Handel gestartet und habe in den ersten Handelsminuten der europäischen Sitzung weiter unter Druck gestanden. Die gesamten Verluste hätten jedoch bereits wieder ausgeglichen werden können, sodass der Index sich vorerst über der 9-Tage-Linie halten könne. Der gleitende Durchschnitt habe bereits gestern einen stärkeren Rückgang verhindert. Am Dienstag habe der DAX im D1-Chart mit einem Bearish-Engulfing geschlossen, nachdem für den vierten Handelstag in Folge der Widerstand bei 13.675 Punkten nicht habe durchbrochen werden können. Ein nachhaltiger Ausbruch würde das Chartbild aufhellen, während ein Rückgang unter das Tief der Vorwoche (13.326 Punkte) eine neue Verkaufswelle auslösen könnte. (10.08.2022/ac/a/m)