Ausblick: Aus charttechnischer Sicht sei der S&P 500 auf dem aktuellen Kursniveau zunächst neutral einzustufen.



Das Long-Szenario: Auf der Oberseite stünden weiterhin die gleitenden Durchschnittslinien im Fokus. Um neue Impulse nach oben freisetzen zu können, sollten die Standardwerte im ersten Schritt über den GD50 steigen, der im Augenblick bei 3.886 verlaufe. Darüber warte mit dem GD100 bei 3.915 die nächste Trendlinie, bevor der Index bei 3.920/3.930 auf das Volumenmaximum (= Level mit dem größten Handelsvolumen seit dem März-Tief im Jahr 2020) treffen würde. Dementsprechend würde sich das Chartbild nach einem Schlusskurs oberhalb von 3.830 auch zunehmend aufhellen, allerdings seien mit der 4.000er-Barriere und der langfristigen 200-Tage-Linie bei aktuell 4.018 Punkten noch zwei weitere wichtige Widerstände zu nennen. Zudem dürfte knapp darüber die Januar-Abwärtstrendgerade bremsend wirken.



Das Short-Szenario: Sollte der S&P 500 hingegen unter das Mai-Tief bei 3.810 und im Anschluss auch unter die 3.800er-Marke fallen (wichtig: per Tagesschluss), müsste mit einem Test der beiden Haltestellen bei 3.744 (= Tief vom 9. November) sowie 3.722 (= Juli-Tief) gerechnet werden. Unterhalb dieses Niveaus könnte eine Ausweitung der Verkäufe bis in den Bereich des Zwischentiefs vom 3. November bei 3.698 nicht ausgeschlossen werden, bevor es darunter um das markante Juni-Tief bei 3.637 gehen würde. Verliere das Aktienbarometer diesen Halt, würde die 3.600er-Schwelle als charttechnische Unterstützung nachrücken. Setze sich die Korrektur anschließend fort, dürfte das Jahrestief bei 3.492 auf den Prüfstand gestellt werden. (27.12.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) tendierte in der Weihnachtswoche überwiegend seitwärts, wobei die Standardwerte am Freitag 0,6% zulegen konnten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.In der Spitze seien die Notierungen am Mittwoch nach einem schwachen Wochenauftakt bis auf 3.890 Punkte gestiegen, hätten das Niveau in einem ansonsten impulsarmen Handel aber nicht halten können. Stattdessen sei es im Tief am Folgetag bis auf 3.764 Zähler und damit auf ein neues Dezember-Tief hinuntergegangen. Von dort sei am Freitag schließlich eine kleine Gegenbewegung gestartet, die den Index bis auf 3.846 Punkte getragen habe. Per saldo habe das Aktienbarometer damit auf Wochensicht lediglich 8 Zähler bzw. 0,2% eingebüßt.