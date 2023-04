Ausblick: Aus charttechnischer Sicht seien die Standardwerte in der ersten April-Woche nicht vom Fleck gekommen, womit der S&P 500 - der am gestrigen Ostermontag im Gegensatz zu den europäischen Börsen regulär gehandelt worden sei - kurzfristig neutral zu werten sei.



Das Long- Szenario: Für neue Aufwärtsavancen müssten die Kurse jetzt über das 2022er Februar-Tief und das aktuelle Monatshoch bei 4.115 bzw. 4.133 steigen. Gelinge der Break, könnte sich ein Sprint an das amtierende 2023er Top vom 2. Februar bei 4.195 anschließen, das zusammen mit der 4.200er Marke einen Bremsbereich bilde. Darüber würde dann bereits das August-Hoch bei 4.325 warten.



Das Short-Szenario: Drehe der Index indes nach unten ab, sollte zunächst auf den kurzfristigen GD50 (4.030) und die 4.000er-Schwelle geachtet werden. Ein Schlusskurs unterhalb der runden Tausendermarke dürfte einen Test der mittelfristigen 100-Tage-Linie (aktuell bei 3.985) begünstigen, wobei sich nur wenig tiefer mit dem Volumenmaximum bei 3.950/3.940 und dem langfristigen GD200 (3.945) eine massive Haltezone finde. Ein Rückfall unter das Level mit dem meisten Handelsvolumen seit März 2020 könnte neue Verkaufssignale auslösen, die weitere Abgaben in Richtung 3.809/3.800 bzw. bis zur 2022er Abwärtstrengerade nach sich ziehen dürften. (11.04.2023/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die Standardwerte aus dem S&P 500 konnten am gestrigen Ostermontag 0,1% auf 4.109 Punkte zulegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem der Index in der letzten März-Woche über die Januar-Abwärtstrendgerade ausgebrochen sei und sich an der 200-Tage-Linie bzw. am Volumenmaximum nach oben habe abdrücken können, seien die Kurse Anfang April bis auf das aktuelle Monatshoch bei 4.133 Zählern gestiegen. Im Anschluss habe der S&P 500 jedoch eine Verschnaufpause eingelegt und zunächst die vorherigen Gewinne konsolidiert. Vor dem langen Osterwochenende sei es den Notierungen dann gelungen, sich oberhalb von 4.100 zu stabilisieren.