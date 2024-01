Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Neun positive - sprich weiße - Wochenkerzen trugen den S&P 500® zum Abschluss des vergangenen Jahres bis in Schlagdistanz zu seinem Rekordstand von 4.819 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Für das vergangene Jahr stehe damit eine Bilderbuchperformance von 24% zu Buche. Statistisch sei es seit 1928 bei den amerikanischen Standardwerten 26 Mal zu einem jährlichen Kurszuwachs von mehr als 20% gekommen. Auf einen solchen Champagnerjahrgang seien Anschlussgewinne im darauffolgenden Jahr von durchschnittlich 5,9% gefolgt. Nur 5,9% müsse man sagen, denn der Mittelwert der Jahresperformance über die letzten fast 100 Jahre falle mit rund 7% höher aus. Dieses Muster lege also eine konstruktive Entwicklung, aber keine Wiederholung des Bilderbuchjahrgangs 2024 nahe. Charttechnisch habe sich der S&P 500® dabei in jedem der letzten drei Jahre mit der eingangs erwähnten Marke von 4.800 Punkten auseinandergesetzt. An dieser Stelle werde es interessant, denn die Hoch-Tief-Spanne des Jahres 2023 sei zusätzlich innerhalb der Schwankungsbreite des Vorjahres verblieben. In der Konsequenz entstehe in den Leitplanken von 2022 ein sog. "inside year". Bei einem neuen Allzeithoch wären nicht nur die Hochs der letzten drei Jahre überwunden, sondern auch das besondere Phänomen "inside year" nach oben aufgelöst. (04.01.2024/ac/a/m)