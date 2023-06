Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Schon vielfach hatten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die herausragende Bedeutung der Signalmarke von 4.200 Punkten beim S&P 500® diskutiert.Auf diesem Niveau würden diverse horizontale Hürden mit zwei verschiedenen Fibonacci-Level (4.136/4.201 Punkte) zusammenfallen. Mittlerweile würden die US-Standardwerte mit 4.282 Punkten auf dem höchsten Stand seit August 2022 und damit klar oberhalb des diskutierten Triggers notieren. Dank des Spurts über diese Schlüsselhürde - noch dazu per Aufwärtsgap (4.232 zu 4.241 Punkte) - stehe nun eine strategische Bodenbildung mit einem Anschlusspotenzial von 700 Punkten im Raum. D.h. perspektivisch dürfte das Aktienbarometer Kurs auf das bisherige Allzeithoch (4.819 Punkte) nehmen. Seit Mitte März springe noch ein weiteres Phänomen ins Auge: Gerade donnerstags und freitags sei der S&P 500® oftmals stark. In diesen zwölf Wochen habe das Aktienbarometer elf Mal zum Wochenende zugelegt, nur einmal sei es zu Kursverlusten gekommen. Stärke zum Wochenabschluss sei ein konstruktives Zeichen, zumal der S&P 500® an diesen beiden Tagen seit Mitte März um 500 Punkte habe zulegen können. Das sei mehr als der gesamte Kurszuwachs der US-Standardwerte in diesem Zeitraum. Mit anderen Worten: Die gesamte Performance sei zuletzt an diesen beiden Handelstagen zustande gekommen. (05.06.2023/ac/a/m)