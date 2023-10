Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Fehlen einer Eskalation im Nahen Osten am Wochenende führte zu einem eher ruhigen Beginn einer neuen Woche, so die Experten von XTB.Wenn wir uns den Chart der S&P 500-Futures im Tageszeitraum (D1) ansehen, können wir feststellen, dass der Index am Freitag unter die 200-Tage-Durchschnittslinie gefallen ist und heute weiterhin nach unten tendiert, so die Experten von XTB. Die Tiefs vom Anfang des Monats Oktober im Bereich von 4.235 Punkten würden zum Zeitpunkt der Meldung getestet. Zu beachten: Auch die untere Grenze der Überbalance-Struktur sei dort zu finden und wenn es zu einem Bruch darunter komme, würde eine Trendumkehr in Richtung bärisch erfolgen. Die nächste zu beobachtende Unterstützungszone liege im Bereich von 4.200 Punkten, in der Nähe des 61,8% Retracements der Aufwärtsbewegung, die im Oktober 2022 begonnen habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link . (23.10.2023/ac/a/m)