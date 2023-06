Die Experten hätten untersucht, wie sich die US-Aktien entwickelt hätten, wenn sie im ersten Halbjahr um mindestens 10 Prozent gestiegen seien. Das Ergebnis: 21 Mal habe der S&P 500 nach sechs Monaten mindestens zweistellig im Plus gelegen. Nur vier Mal sei es nach einer solchen Rally bis zum Jahresultimo zu Kursverlusten gekommen - jeweils in den 1970er und 1980er Jahren. In 80 Prozent aller Fälle hätten die amerikanischen Blue Chips indes von der beschriebenen Basisannahme der Technischen Analyse profitieren können, dass Stärke weitere Stärke nach sich ziehe. Die letzte Ausnahme von dieser Regel habe es nach einem starken ersten Halbjahr 1987 gegeben.



Im Durchschnitt habe der S&P 500 nach Kursgewinnen von mehr als 10 Prozent in den ersten sechs Monaten in der zweiten Halbzeit nochmals um 6,11 Prozent zulegen können. Auch das sei bemerkenswert, so die Experten, da über alle zweiten Halbjahre hinweg das Kursplus von Juli bis Dezember "nur" bei 4,27 Prozent gelegen habe.





Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (29.06.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der breit gefächerte S&P 500 hat im ersten Halbjahr eine starke Performance erzielt, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Rund 13 Prozent betrage das Plus seit Jahresbeginn bei noch zwei ausstehenden Handelstagen. Was bedeute das für das zweite Halbjahr? Die technischen Analysten von HSBC hätten die Daten seit 1960 analysiert und seien zu einem erstaunlichen Ergebnis gekommen.