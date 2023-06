Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten Aktienindices an der Wall Street haben eine solide Aufwärtsrally verzeichnet, so die Experten von XTB.Dennoch komme in jedem Trend irgendwann der Zeitpunkt für eine Korrektur. Der US500 habe einen Widerstand erreicht, der sich aus dem oberen Limit des Trendkanals und dem 161,8% Fibonacci-Retracement ergebe. Darüber hinaus sei im D1-Chart ein Shooting Star-Muster aufgetaucht, das normalerweise auf Rückgänge hindeute. Gemäß den Grundlagen der technischen Analyse deute vieles auf eine weitere Abwärtskorrektur hin. Zwei potenzielle Ziele lägen bei 4.315 und 4.215 Punkten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link . (20.06.2023/ac/a/m)