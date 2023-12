Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wir wollen den strategischen Betrachtungswinkel der höchsten aller Zeitebenen für eine Risikoanalyse nehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Schließlich hätten sie das Thema "realistische Erwartungshaltung" in den letzten Jahren bereits mit einer simplen mathematischen Betrachtung in den Mittelpunkt gerückt. Die starke Performance der zurückliegenden 12 Monate verbessere die zukünftige Perspektive nicht. Im Gegenteil: Wenn man das Jahr 2009 als Startpunkt der erfolgreichen unteren Trendwende nach der Finanzmarktkrise nehme, dann sei der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) ausgehend vom Eröffnungskurs 2009 (903 Punkte), trotz des Rückschlags des Jahres 2022 bis Anfang Dezember 2023, auf über 4.500 Punkte gestiegen. Das entspreche trotz aller Schwankungen über die letzten 15 Jahre immer noch einem Wertzuwachs von über 11% p.a. - weit über dem oftmals lehrbuchmäßig angenommenen Aktienertrag von 7 bis 8% pro Jahr. Per Saldo sei die Wertentwicklung seit 2009 somit fast zu schön, um wahr zu sein. Schließlich verdoppele sich der Indexstand bei einer Wachstumsrate von 11% alle sechseinhalb Jahre. Nach zehn Jahren stehe bereits fast eine Verdreifachung zu Buche.



Man solle sich deshalb davor hüten, den Anstiegswinkel der letzten Jahre für "bare Münze" zu nehmen und die Erwartungshaltung der letzten Jahre einfach fortzuschreiben. Wenn Anleger dennoch für den Rest der Dekade einen ähnlich idealtypischen Verlauf- sprich einen Kursertrag von 11% p.a. - unterstellen würden, dann stünde der S&P 500 Ende 2029 bei einem Indexstand von rund 8.700 Punkten. Im Technologiebereich falle das Zahlenspiel noch wesentlich extremer aus. So summiere sich das Kursplus seit 2009 beim NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) sogar auf 18,7% p.a. Inwieweit eine Fortsetzung des Sprints der letzten Jahre realistisch sei, müsse jeder Marktteilnehmer mit sich selbst ausmachen. Ungeachtet möglicher charttechnischer Weichenstellungen würden die Analysten jedoch dafür plädieren, dass sich die "eitel Sonnenschein"-Phase der letzten fünfzehn Jahre nicht fortsetzen werde. Vielmehr würden sie in Zukunft von deutlich geringeren Aktienerträgen ausgehen. "Passives Investieren" dürfte deshalb vor Herausforderungen stehen. Unter antizyklischen Gesichtspunkten würden sie deshalb gewisse Grundsympathien für ein "comeback der stockpicker" bzw. für zuletzt eher vernachlässigte Marktsegmente wie z. B. den "small & mid cap"-Bereich hegen. (06.12.2023/ac/a/m)



