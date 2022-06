Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Den gestrigen US-Feiertag möchten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt für eine größere Bestandsaufnahme der amerikanischen Standardwerte nutzen.



Den Auftakt mache der S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), wo mit einem Minus von 23% im bisherigen Jahresverlauf das schwächste erste Halbjahr seit 1932 drohe. Seinerzeit sei das Aktienbarometer um 43% eingebrochen, was gleichbedeutend mit dem größten Rückschlag der gesamten Historie seit 1928 sei. Nur die Jahre 1962, 1970 und 1940 seien mit einem Minus von 22,8%/21,8%/20,9% ähnlich schwach gestartet. Ein derart "verhageltes" 1. Halbjahr sei somit alles andere als alltäglich. Die viel spannendere Frage sei nun allerdings, ob Anlegerinnen und Anleger im zweiten Halbjahr mit einer Fortsetzung der Durststrecke rechnen müssten oder ob der schwache Jahresauftakt möglicherweise sogar den Grundstein für eine Erholung in den kommenden sechs Monaten bis zum Jahresultimo lege. Der Blick in die Historie fördere Erstaunliches zu Tage: In allen fünf Vergleichsjahren habe der S&P 500® im 2. Halbjahr zulegen können - 1932 sogar um fast 50%. Ohne diesen positiven Ausreißer betrage das durchschnittliche Kursplus in der 2. Jahreshälften immerhin noch 15%. So habe die schwierige Marktphase 2022 vielleicht doch noch etwas Gutes. (21.06.2022/ac/a/m)

