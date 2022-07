Paris (www.aktiencheck.de) - Es hätte schlimmer kommen können: Zwar ist der an diesem Mittwoch gemeldete ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor in den USA im Juni auf den tiefsten Stand seit Mai 2020 gefallen; allerdings hatten Experten im Vorfeld mit einem noch stärkeren Rückgang gerechnet, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Gegenwind von mehreren SeitenGrundsätzlich sei die Gemengelage aber weiterhin äußerst herausfordernd. Eine galoppierende Inflation, steigende Zinsen, weiterhin löchrige Lieferketten, eine an Fahrt verlierende Wirtschaft und natürlich der anhaltende Krieg in der Ukraine - allesamt Entwicklungen, die dem Markt und den Anlegern derzeit zu schaffen machen würden. Mut mache hingegen die Bewertung: Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis stehe der US-Aktienmarktindex S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) aktuell wieder dort, wo er im Jahr 2014 gestanden sei. Für Anleger, die einen langen Atem mitbringen würden, sei dieses Niveau durchaus interessant. Doch Vorsicht: Sollten die aktuellen Gewinnprognosen nach unten revidiert werden, drohe neues Ungemach. (08.07.2022/ac/a/m)