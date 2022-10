Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Erwartungen für das Gewinnwachstum des S&P 500 im dritten Quartal erreichten im Juni einen Höchststand von 11,4% ggü. Vj. und wurden seitdem aufgrund steigender Zinsen, sich verschlechternder makroökonomischer Daten und einer hartnäckig hohen (Kern-)Inflation um fast 7 Prozentpunkte auf 4,5% gesenkt, so die Analysten von Postbank Research.Auf Quartalsbasis seien die Gewinnerwartungen um 1,7% gesunken. Während die hohen Inflationsraten und das nominale Wachstum für einen durchschnittlichen Anstieg der Unternehmenserträge um fast 10% sorgen dürften, sollte die Schwäche des Gewinnwachstums auf einen Rückgang der Gewinnspannen (um etwa 0,5 Prozentpunkte) zurückzuführen sein. Zusätzlich zu den sinkenden Margen belaste auch der starke USD die Unternehmen. Was die Sektoren betreffe, so würden von Energie, Industrie, zyklischen Konsumgütern und Immobilien positive Gewinnbeiträge erwartet. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Geschäftsführungen zunehmend "negative Prognosen" abgeben würden, was die Aktienkurse drücken und interessante Einstiegspunkte für Anleger schaffen könnte.Im Einklang mit ihrer Erwartung einer milden Rezession würden die Analysten glauben, dass die Schwäche der Aktienmärkte in Q3 gute Einstiegspunkte für Anleger bieten könnte. (17.10.2022/ac/a/m)