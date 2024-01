Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Gewinnjahre sind keine Einzelgänger, vielmehr handelt es sich bei positiven Jahren eher um Herdentiere, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Sie würden also gerne mindestens im "Doppel" auftreten. Das sei gleich zu Beginn schon mal eine wichtige Erkenntnis. Bekanntermaßen sei 2022 mit einem Minus von fast 20% ein sehr schwaches Aktienjahr gewesen. In den zurückliegenden zwölf Monaten sei dem S&P 500® dann ein fulminantes Comeback (+24%) gelungen. Ein Gewinnjahr liege entsprechend bereits hinter uns. Doch die positive Botschaft laute, dass es sich bei isolierten Gewinnjahren um sehr seltene Phänomene handle. In der gesamten Historie der US-Standardwerte sei das lediglich vier Mal vorgekommen - nämlich 1933, 1938, 1947 und 1961. Ein einzelnes, isoliertes Jahr mit Kursgewinnen habe es beim S&P 500® also seit den 1960er-Jahren nicht mehr gegeben. Da positive Jahre also gerne mindestens im Tandem auftreten würden, könnten Anlegerinnen und Anleger trotz des holprigen Jahresauftakts durchaus optimistisch in den Investmentjahrgang 2024 gehen. Im historischen Mittel bringe das zweite Gewinnjahr nochmals einen Kurszuwachs in einer Größenordnung von rund 12%. Dieser Wert liege deutlich über der Durchschnittsperformance der letzten knapp 100 Jahre seit 1928, die bei "nur" gut 7% liege. (18.01.2024/ac/a/m)