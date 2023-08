Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit dem Bewegungshoch von Ende Juli bei 4.607 Punkten befindet sich der S&P 500® im Korrekturmodus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Beim Ausmaß einer solchen Verschnaufpause liefere die Technische Analyse oftmals wichtige Anhaltspunkte. So sei es bisher bei den US-Standardwerten zu einem gesunden Rücksetzer an das Hoch vom August 2022 bei 4.325 Punkten gekommen. Dessen Bedeutung werde durch das 23,6%-Fibonacci-Retracement des gesamten Aufwärtsimpulses seit Oktober vergangenen Jahres (4.344 Punkte) zusätzlich untermauert. Knapp darunter - bei 4.200 Punkten - stehe mit der Nackenzone der strategischen Bodenbildung noch ein sehr viel wichtigerer Rückzugsbereich zur Verfügung. Und auch dieser werde durch ein Fibonacci-Level bestätigt, denn bei 4.181 Punkten befinde sich die 38,2%-Korrektur-Marke zur oben genannten Haussebewegung. Erst bei einem Bruch dieser Kernunterstützungen würde das Chartbild des S&P 500® ernsthaften Schaden nehmen. Anders ausgedrückt: Bisher handle es sich um die klassische "Sommerdelle" bzw. einen klassischen Pullback. Die Kombination aus dem Juni-Hoch (4.448 Punkte) und der 50-Tages-Linie (akt. bei 4.455 Punkten) definiere im aktuellen Umfeld ein erstes Erholungsziel. (22.08.2023/ac/a/m)