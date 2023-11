"Der steile Anstieg rief förmlich nach einer Korrektur und nach mehr als acht Tagen im Plus, haben scheinbar einige Großanleger gestern begonnen, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Der Abverkauf kommt gefühlt wie nach Plan. Zudem hatte sich der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) auch der Widerstandslinie der letzten Monate genähert und nichts würde besser ins Bild passen als eine Korrektur auf aktuellem Niveau. Somit bleibt der Index auch weiterhin in einem Abwärtstrend gefangen."



Die Frage sei nun: Wie könnte es weiter gehen? Darauf antworte Mautz: "Nun, die Korrektur ist eher obligatorisch. Wichtig ist, dass diese nicht zu tief und nicht zu steil verläuft. Ein normales Level wäre die 20-Tage-Linie, welche sich aktuell bei rund 4.300 Punkten befindet. Sollte der Index auf dieser Ebene wieder nach oben drehen, stünden die Chancen auf eine Fortführung der Aufwärtsbewegung gar nicht mal schlecht. Wichtig wäre dann der Breakout über die Marke von 4.400 Punkten, um die gerade begonnene Rallye auch tatsächlich fortführen zu können. Die kommenden Tage werden somit überaus wichtig und werden den weiteren Verlauf prägen."



Die Aussichten bewerte er daher als neutral. (10.11.2023/ac/a/m)





