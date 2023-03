"Tatsächlich haben im Verlauf der vergangenen Woche nicht nur Gold und Anleihen, sondern auch der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) kräftig zugelegt. Und da die großen Tech-Aktien der NASDAQ im marktbreiten Standard & Poor’s 500-Index ebenso stark vertreten sind wie die Old Economy-Aktien des Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), verhalf die relative Stärke der NASDAQ auch dem S&P 500 zu einem Wochenplus", so der Experte.



Aus charttechnischer Sicht habe damit die wichtige, im Oktober 2022 getestete 1.000-Tage-Linie gehalten, wie der Chart auf Monatsbasis zeige. Und der S&P 500 verbleibe damit in der Range der vergangenen gut vier Monate. Noch, das zeige das langfristige Bild deutlich, sei dieser Handelsmonat nicht verloren, sogar ein Ausbruch nach oben wäre nicht völlig ausgeschlossen. Ob es aber dazu komme oder der Index haltlos nach unten wegrutsche und die 1.000-Tage-Linie im zweiten Anlauf doch noch preisgeben müsse, sei aber von der charttechnischen Konstellation eher unabhängig. Die dahingehend entscheidende Wegweisung stehe erst übermorgen an, wie Gehrt erklärt.



"Kommt der erwartete, nächste Viertelpunkt nach oben oder pausiert man lieber erst einmal? Letzteres könnte mit Erleichterung aufgenommen werden, es könnte aber auch ganz anders gesehen werden. Nämlich dergestalt, dass die US-Notenbank die Lage als so kritisch einschätzt, dass man deswegen nicht mehr den Mut hat, den Zins höher zu setzen. Das könnte zum einen dazu führen, dass die Angst, die in Sachen Banken umgeht, eben diese wacklige Situation noch schlimmer macht. Und es könnte zur Folge haben, dass die Inflation doch nicht eingefangen wird. So gesehen müsste man sich aus bullischer Sicht wohl eher wünschen, dass die US-Notenbank ihren Kurs stur weiterverfolgt. Sofern es nicht bis dahin zu dramatischen, neuen Entwicklungen im Bankensektor kommen sollte, wird die Frage, ob der S&P 500 wirklich in einen neuen Abwärtstrend übergeht, also erst ab Mittwochabend beantwortet." (20.03.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - So finster die Nachrichtenlage auch scheint: Ganz so dramatisch sieht es am US-Gesamtmarkt gar nicht aus, so die Experten vom Online-Broker LYNX.Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe die vergangene Woche trotz des Minus am Freitag mit einem Plus beendet, denn das Kapital werde nicht nur in Bonds und Gold umgeschichtet. Etwas befremdlich erscheine es zwar, dass Kapital aus Bankaktien in Technologie-Blue-Chips umgeschichtet werde. Denn wenn es im Bankensektor entgegen der allgemeinen Hoffnung doch zu einer Lawine kommen sollte, würde das die oft sehr fremdkapitalintensiv agierenden Hightech-Unternehmen durchaus treffen, wie Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX erkläre.