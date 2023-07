Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Einer der Schlüsselcharts 2022 - einer der Schlüsselcharts 2023! Diese Überschrift aus unserem Jahresausblick hat nichts von ihrer damaligen Attraktivität eingebüßt, denn mit Hilfe der Langfristbetrachtung des S&P 500® auf monatlicher Basis können Anlegerinnen und Anleger vor allem ein aktives Risikomanagement betreiben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Doch der Reihe nach: Über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr habe das Aktienbarometer immer wieder die Kernhaltezone aus der 38-Monats-Linie (akt. bei exakt 4.004 Punkten) und dem Basisaufwärtstrend seit 2011 (akt. bei 3.998 Punkten) einem Stresstest unterzogen. Solange diese Kernunterstützungen verteidigt würden, könne das Jahr 2022 als schmerzhafte, aber eben nur als eine Korrektur, interpretiert werden. Da der S&P 500® erst bei einem Bruch dieser Bastion ernsthaften Schaden nehme, sei die Haltezone bei 4.000 Punkten als strategische Absicherung prädestiniert. Eine wichtige Hilfestellung liefere auch der Monats-RSI: In Bullenmärkten falle der Oszillator selten in seine untere Extremzone zurück, sondern drehe regelmäßig bereits bei einem Wert von 45. Seit 2009 habe der Oszillator beim S&P 500® insgesamt 6-Mal auf diesem Level gedreht. Gleichzeitig arbeite der MACD an einem neuen Einstiegssignal, d.h. von Indikatorenseite würden eher konstruktive Signale kommen. (03.07.2023/ac/a/m)