Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den letzten Tagen kam es zum ersten echten Stresstest des Jahres 2023. In dessen Verlauf testet der S&P 500® eine absolut entscheidende Haltezone zurück, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Gemeint sei die Kombination aus den Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 3.981/3.940 Punkten) und dem ehemaligen Baissetrend seit Januar 2022 (akt. bei 3.961 Punkten). Abgerundet werde die beschriebene Bastion durch den Erholungstrend seit Oktober vergangenen Jahres (akt. bei 3.983 Punkten) sowie durch das untere Bollinger Band (akt. bei 3.984 Punkten). Wenn die Bezeichnung "Kumulationsunterstützung" jemals berechtigt gewesen sei, dann in der aktuellen charttechnischen Ausgangslage der amerikanischen Standardwerte. Unter Risikogesichtspunkten sei damit das "Stresslevel" klar umrissen: Schließlich gelte es in Zukunft, die diskutierte Bastion nicht mehr zu unterschreiten. Solange der S&P 500® oberhalb der neuralgischen Chartmarke notiere, trage die jüngste Verschnaufpause den Charakter eines gesunden Kräftesammelns. Unterstützt werde diese Einschätzung durch den Faktor "Saisonalität", durch das "golden cross" der beiden oben genannten gleitenden Durchschnitte und durch die auf Wochenbasis an Konturen gewinnende inverse S-K-S-Formation. (24.02.2023/ac/a/m)