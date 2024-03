Letzte Woche hätten die Marktteilnehmer noch mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 70% gerechnet, dass die Zinsen erstmals im Juni sinken würden. Jetzt seien es nur noch 54%. Das habe dazu geführt, dass die US-Renditen und der Dollar deutlich zugelegt hätten. In der nächsten Woche stehe der FED-Zinsentscheid auf der Agenda, der eventuell mehr Klarheit in die Debatte um die erste Zinssenkung bringe. Zudem würden die Dot Plots veröffentlicht, die neue Zins-Updates enthalten würden. Eine Frage interessiere die Märkte dabei brennend: Würden die Zins-Projektionen weiterhin drei Senkungen oder nur noch zwei in diesem Jahr zeigen? Wenn diese nur noch zwei Zinssenkungen signalisieren sollten, dann wäre das sicherlich ein Dämpfer für die Aktienmärkte.



Der gestrige Anstieg der US-Anleiherenditen könnte indessen ein weiteres Warnsignal für eine bevorstehende Korrektur an den US-Börsen sein, die nach der fulminanten Rally schon Überhitzungssignale würden erkennen lassen. Vor allem die Technologie-Aktien seien zuletzt sehr heiß gelaufen, in diesem Sektor sei aufgrund des KI-Booms auch die Euphorie am größten. Eine Abkühlung sei wohl unvermeidlich, nur wann sie komme, wisse keiner. Aus der charttechnischen Perspektive sei für den S&P 500 der Bereich zwischen 5.150 und 5.200 Punkten (Kassakurs) für die kurzfristige Entwicklung entscheidend. Der heutige große Verfallstag, der sogenannte "Triple Witching Day" könnte sich ebenfalls auf den heutigen Handel auswirken, aber auch auf die kommenden Handelstage nach dem Verfall.



Die Kontrakte im S&P 500 Futures seien höher, was auf den Rollover in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zurückzuführen sei. Nichtsdestotrotz spiele auch beim Futures der Bereich um die Marke von 5.200 Punkten eine wichtige Rolle. Sollte der Kurs darunter fallen, so könnte sich der Abwärtsdruck in Richtung 5.145 Punkte erhöhen. Auch ein Test der EMA100 (aktuell bei 5.124) wäre denkbar - hier seien die letzten Rücksetzer immer wieder aufgefangen worden. Ein Bruch der 5.093er Marke, an der sich auch die untere Trendkanalbegrenzung befinde, würde das Bild im H4-Chart hingegen eintrüben. In einem solchen Szenario lägen die nächsten markanten Unterstützungen bei 5.060, 5000 sowie 4.958 Punkten. Halte sich der S&P 500 dagegen über 5.193 Punkte, sei eine Fortsetzung der Rally wahrscheinlich. (15.03.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zum Ende der Woche ist der US-Leitindex S&P 500 nach seiner Rekordjagd unter Druck geraten, so die Experten von XTB.Höher als erwartete Inflationsdaten in dieser Woche hätten die Stimmung an den US-Börsen eingetrübt. Während die Wall Street den CPI-Bericht am Dienstag, der einen Anstieg des Preisdrucks gezeigt habe, noch gut weggesteckt habe, hätten hingegen die heißen Erzeugerpreise am Donnerstag für Ernüchterung gesorgt. Sie hätten um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat zugelegt - doppelt so stark wie erwartet. Das schüre am Markt die Sorge, dass die US-Notenbank FED ihre erste Zinssenkung weiter nach hinten verschieben könnte.