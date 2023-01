Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 wird am Mittwoch vorbörslich leicht im Minus gehandelt, so die Experten von XTB.Der EUR/USD teste am Mittwoch zum dritten Mal in dieser Woche das Dezember-Hoch bei 1,0736. Ein Ausbruch nach oben würde den Ende September 2022 gestarteten Aufwärtstrend bestätigen. Je öfter getestet werde, desto höher sei die Wahrscheinlichkeit für einen Bruch. Im Wochenchart lägen die nächsten potenziellen Ziele bei 1,0787 und 1,1185. Ein Fehlausbruch auf der Oberseite (kurzfristige Topbildung) würde den Euro belasten. Ein Rückgang unter das lokale Tief im Vier-Stundenchart bei 1,0725 könnte den kurzfristigen Aufwärtstrend beenden und eine Korrektur im Wochenchart auslösen. Ohne Bruch nach unten würden die Bullen ihren Vorteil behalten.Der DAX/ DE30 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) notiere nach Beginn der europäischen Sitzung leicht im Minus. Im vorbörslichen Handel habe der Index kurz vor dem Hoch vom März 2022 bei 14.943 Punkten gedreht und sich zurückgezogen. Ein tieferer Tagesschlusskurs würde die dreitägige Gewinnserie beenden. Man beachte auch, dass sechs der vergangenen sieben Tageskerzen im positiven Bereich geschlossen worden seien und der DAX/ DE30 in diesem Jahr um 1.000 Punkte gestiegen sei. Eine Gegenbewegung wäre gesund. Solange jedoch im Vier-Stundenchart die Unterstützung bei 14.735 Punkten nicht durchbrochen werde, könnte der oben genannte Widerstand getestet werden. (11.01.2023/ac/a/m)