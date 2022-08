Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wall Street legte für eine dritte Woche in Folge zu, so die Experten von XTB. S&P 500 habe jedoch im W1-Chart unter dem Hoch von Ende Mai ein Doji ausgebildet. Anleger seien am vergangenen Freitag durch den überraschend starken Arbeitsmarktbericht für Juli verunsichert worden. Die Daten hätten das gezeigt, was die FED derzeit nicht sehen wolle: Einen deutlich stärker als erwarteten Anstieg der Beschäftigungszahlen, steigende Löhne und eine niedrigere Arbeitslosenquote (geringeres Arbeitsangebot). Dies verstärke die Annahme, dass die US-Notenbank im September die Zinsen um weitere 75 Basispunkte anheben müsse, um die hohe Inflation zu bekämpfen.Der EUR/USD werde zu Wochenbeginn in der Nähe des Schlusskurses vom Freitag gehandelt. In der Vorwoche habe das Paar zwischen Gewinnen und Verlusten geschwankt, jedoch die zweiwöchige Erholung unterbrochen. Entscheidend sei der Fehlausbruch am Widerstand um 1,0270 gewesen. Dieses Niveau stimme mit dem 38,2%-Retracement der Ende Mai gestarteten Abwärtsbewegung überein. Im H1-Chart sei seit Freitagabend eine bullische Struktur zu erkennen, allerdings unterhalb der 50-Stunden-Linie, sodass es sich bei dem Anstieg um eine komplexere Korrektur handeln könnte. Ein Bruch über den gleitenden Durchschnitt würde mehr Vertrauen schaffen.Der DAX sei gut in die neue Handelswoche gestartet. Der Index habe leicht höher eröffnet und sei in den ersten Minuten der europäischen Sitzung weiter gestiegen, um sich dem Hoch vom vergangenen Donnerstag (13.789 Punkte) anzunähern. Aus technischer Sicht wäre vor allem ein Schlusskurs über der horizontalen Widerstandslinie bei 13.674 Punkten von großer Bedeutung. Ende der Vorwoche sei es an diesem Niveau zu zwei Ausbruchsversuchen gekommen. Die Gewinne hätten sowohl am Donnerstag als auch am Freitag nicht bis zum Ende der Sitzung gehalten werden können, sodass die heutige Reaktion die Stimmung maßgeblich bestimmen könnte. (08.08.2022/ac/a/m)