Berlin (www.aktiencheck.de) - Während die Bullen im Technologiesektor bereits wieder in Partystimmung verweilen, geht es mit den Standardwerten eher zäh voran, berichten die Experten von LYNX Broker.



Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe zuletzt den Versuch gewagt, die Widerstandsebene bei 4.200 zu durchbrechen. An diesem Widerstand sei der Index bereits im Februar gescheitert. Nun scheine sich erneut ein Fehlausbruch aufzubauen, denn die Kurse seien an der Wall Street im gestrigen Handel wieder einmal deutlich eingebrochen.



"Vorerst ist das noch nichts Besorgniserregendes, aber aus technischer Sicht haben wir hier ein klares Verkaufssignal. Vorerst bleibt die Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs erhalten. Der Trend bleibt auf der bullischen Eben.", erklärt Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den OnlineBroker LYNX. "Der Index ist erneut an der 20-Tage-Linie angekommen. Wenn die Bullen weiteres Ungemach verhindern wollen, müssen sie diese Ebene unbedingt halten. Ansonsten droht ein Pullback auf bis zu 4.050 Punkte und dies würde zahlreiche Aktien unter Druck bringen. Vorerst bleibe ich für den Index bei einer positiven Gesamthaltung, aber es gibt bereits einige rote Flaggen. Wie also reagieren? Anleger könnten beispielsweise ein paar Gewinne mitnehmen und mitunter ihre Gewinnstopps in der aktuellen Phase etwas enger setzen." (24.05.2023/ac/a/m)



Finanztrends Video zu S&P 500



