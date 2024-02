Statt der im Schnitt prognostizierten 187.000 neuen Jobs im Januar seien laut der Schätzung des US Arbeitsministerium 353.000 geschaffen worden, also sehr viel mehr als gedacht. Und dann sei auch noch die eher moderate Zahl von 216.000 neuen Arbeitsplätzen im Dezember nachträglich auf 333.000 nach oben korrigiert worden. "Was belegt, dass die FED recht hat: Der Arbeitsmarkt bleibt eng. Und dass das den Rückgang der Inflation deutlich behindern kann, zeigte die mit diesen Daten veröffentlichte Veränderung der durchschnittlichen US-Stundenlöhne. Denn statt der erwarteten und akzeptablen 0,3 Prozent über Vormonat lagen die um 0,6 Prozent höher. Und im Vergleich zum Januar 2023 liegt die Steigerung bei 4,5 Prozent, erwartet hatte man 4,1 Prozent."



Das Gerüst, auf dem die Hausse aufbaue, sei also kräftig am Wackeln. Aber in den Charts sei zu sehen: Es werde trotzdem einfach weiter gekauft und allzu viel Abgabedruck, den man dazu hätte überwinden müssen, habe man im Handelsverlauf des Freitags nicht ausmachen können. Aber wie dürfe man das einordnen? Sei das halsbrecherisch ignorant und damit brandgefährlich oder aber der Beweis dafür, dass genug frisches Geld zufließe, um auch negative Faktoren einfach "wegzukaufen"?



Dazu meine Gehrt: "Vermutlich würde man am nächsten bei der Realität liegen, wenn man beides als gegeben annimmt. Auf der einen Seite ist natürlich völlig klar, dass der Fluss des Geldes den Trend macht. Und der kann, gerade bei intensiven Aufwärtstrends, in denen das Wörtchen Gier eine wachsende Bedeutung erlangt, völlig abseits der Faktenlage laufen. Und dass den Bullen da in Kürze das Geld ausgeht, ist nicht zu erwarten, immerhin kann man gerade am Derivate-Markt aufgelaufene Gewinne als Sicherheit für noch mehr Positionen nutzen, eine Position also pyramidisieren. Aber: Tatsache ist, dass man momentan in der Luft hängt, was den Unterbau der Hausse angeht. Man baut auf ein Szenario, das so eher nicht eintreten wird, hat aber eigentlich schon einen Kurslevel erreicht, der dessen positive Folgen bereits einpreist. Mit einem derzeitigen Kurs/Gewinn-Verhältnis von 26,9 auf Basis der gemeldeten Gewinne der letzten zwölf Monate ist der S&P 500 dabei schon relativ teuer bewertet."



Gehrt vermute, dass das Gros der größeren Investoren sehr wohl wisse, dass man auf einem Pulverfass sitze, dessen Lunte bereits brenne. Aber gerade diese großen Adressen dürften versuchen, die Bewegung so weit wie möglich auszureizen. Insbesondere weil sie wissen, dass gerade in Rekordphasen viele Privatanleger kaufen, so dass sie sich ausrechnen können, noch in steigende Kurse hinein die Nachfrage zu sehen, um einen Teil ihrer Positionen abbauen zu können, ohne die Kurse dadurch unter Druck zu setzen, so die Experten von LYNX Broker.



"Aber man sollte auf jeden Fall im Hinterkopf haben, dass diese Profis auch blitzschnell und kompromisslos handeln, sollte sich eine Gemengelage ergeben, die ein solches, schnelles Handeln erfordert. Der eindeutige Bruch der durch die Rückkäufe nach den Abgaben im Anschluss an die US-Notenbanksitzung verteidigten, steilen Oktober-Aufwärtstrendlinie durch einen Schlusskurs unter dem Wochen-Verlaufstief bei 4.845 Punkten könnte bereits ein solches Ereignis sein."







