Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) testet am Mittwoch vorbörslich das Tief bei 3.855 Punkten, das vor zwei Wochen erreicht wurde, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) wirke am Mittwoch unentschlossen. Bereits gestern sei die Sitzung mit einem Doji beendet worden. Durch den höheren Eröffnungskurs habe das Paar dennoch mit einem leichten Plus geschlossen. Das Hoch vom Donnerstag habe einen stärkeren Anstieg verhindert und in der zweiten Tageshälfte habe sich das Paar leicht zurückgezogen. Seitdem werde der Kurs jedoch im 4-Stundenchart über dem EMA21 gehalten. Eine Verteidigung könnte bedeuten, dass der Aufwärtstrend durch höhere Hochs bestätigt werde. Im Wochenchart stelle das Hoch bei 1,0787 ein übergeordnetes Kursziel dar. Unterhalb des Tiefs bei 1,0592 könnte eine Korrektur drohen.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) falle am Mittwoch und nähere sich der Marke von 14.000 Punkten, um die der Index seit knapp zwei Wochen oszilliere. Gegenüber dem Tief der Vorwoche habe sich der Index zwischenzeitlich um mehr als 450 Punkte erholt. Die technische Lage könnte jedoch wieder für die Bären sprechen, da am Donnerstag kurzfristige Unterstützungen unterschritten worden seien. Um das Chartbild aufzuhellen, müsse der Widerstand bei 14.227 Punkten durchbrochen werden. Hier habe der jüngste Abwärtsimpuls begonnen, sodass viele Verkäufer dort ihre Stopps liegen haben dürften. Ein Ausbruch nach oben könnte die Meinung kurzfristiger Händler ändern.