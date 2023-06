In der Summe sei die Ausgangslage der US-Standardwerte derzeit gemischt. Genau in diese durchwachsene Phase falle nun aber der charttechnische Sprung des S&P 500 über die Signalmarke von 4.200 Punkten. Auf diesem Niveau würden diverse horizontale Hürden mit zwei verschiedenen Fibonacci-Level (4.136/4.201 Punkte) zusammenfallen. Mittlerweile habe das Aktienbarometer den höchsten Stand seit August 2022 erreicht und notiere damit klar oberhalb des diskutierten Triggers. Dank des Spurts über diese Schlüsselhürde - noch dazu per Aufwärtsgap (4.232 zu 4.241 Punkte) - liege nun eine strategische Bodenbildung mit einem Anschlusspotenzial von 700 Punkten vor. D. h. perspektivisch dürfte das Aktienbarometer Kurs auf das bisherige Allzeithoch (4.819 Punkte) nehmen. Ein weiteres Phänomen liefere möglicherweise eine wichtige Orientierungshilfe. So hätten die amerikanischen Standardwerte die Schiebezone seit Mai vergangenen Jahres zuletzt zweimal verengt. In den letzten Wochen sei der S&P 500 nur noch zwischen 4.048 und besagten 4.200 Punkten gependelt. Die dadurch aufgestaute Bewegungsdynamik begünstige einen nachhaltigen Bewegungsimpuls.



Dahinter stecke eine Basisannahme der Technischen Analyse, wonach auf Trends regelmäßig Konsolidierungen folgen würden. Gleichzeitig seien es gerade ausgeprägte Konsolidierungsphasen, welche dann wiederum den Grundstein für den nächsten Trendimpuls legen würden. In Sachen "valider Ausbruch auf der Oberseite" spiele dem S&P 500 noch ein weiteres Verhaltensmuster in die Karten. Gerade donnerstags und freitags seien die "US-blue chips" oftmals stark. In diesen 13 Wochen habe das Aktienbarometer 12 Mal zum Wochenende zugelegt, nur einmal sei es zu Kursverlusten gekommen. Stärke zum Wochenabschluss sei ein konstruktives Zeichen, zumal der S&P 500 an diesem beiden Tagen seit Mitte März um mehr als 500 Punkte habe zulegen können. Das sei mehr als der gesamte Kurszuwachs der US-Standardwerte in diesem Zeitraum. Die gesamte Performance sei zuletzt also an diesen beiden Handelstagen zustande gekommen. Auch am vergangenen Donnerstag und Freitag sei das Muster zum Tragen gekommen. Insgesamt habe das Kursplus hier 23 Punkte betragen. Ein Aspekt, der bisher (noch) zu kurz gekommen sei, sei die Verknüpfung unterschiedlicher Zeitebenen. Unterschiedliche Zeithorizonte miteinander zu verbinden, zähle zu den analytischen Lieblingsansätzen und stelle einen ganz großen Vorteil der Technischen Analyse dar.



Diesem methodischen Vorgehen möchten die Analysten mit der Betrachtung des Wochen- bzw. des Monatscharts Rechnung tragen. Man starte im Wochenbereich: Auch in dieser Fristigkeit lasse sich die erfolgreiche untere Umkehr des letzten Jahres erkennen. Mehr noch, im strategischen Kontext könne die gesamte Korrektur des Jahres 2022 als Pullback an die 200-Wochen-Linie (akt. bei 3.805 Punkten) bzw. als klassische Korrekturflagge interpretiert werden. Das beschriebene Konsolidierungsmuster liefere damit ein weiteres Argument, um perspektivisch von einem Wiedersehen mit dem bisherigen Rekordlevel bei 4.819 Punkten auszugehen. Auf dem Weg in diese Region würden die Hochpunkte vom Frühjahr 2020 bei 4.600 Punkten ein wichtiges Etappenziel abstecken. "Die Wahrheit liegt auf dem Platz!" So laute eine bekannte Fußballweisheit. Trotz aller Makel habe das frei übertragen geheißen: "Die Wahrheit liegt im Chart". Anders ausgedrückt: Das Ausbruchssignal im eigentlichen Kursverlauf liefere derzeit das bedeutendste Signal. Da der Himmel aber nicht wolkenlos sei, lege man im letzten Schritt ein besonderes Augenmerk auf ein technisch sinnvolles Stopp-Management.



Der Risikoseismograph schlechthin sei der Kursverlauf des S&P 500 auf Monatsbasis. Über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr habe das Aktienbarometer immer wieder die Kernhaltezone aus der 38-Monats-Linie (akt. bei exakt 4.000 Punkten) und dem Basisaufwärtstrend seit 2011 (akt. bei 3.961 Punkten) einem Stresstest unterzogen. Letztlich scheine dieser erfolgreich zu sein, denn dank der o. g. Bodenbildung würden sich die amerikanischen Standardwerte wieder von dieser Bastion lösen. Solange diese Kernunterstützungen verteidigt würden, könne das Jahr 2022 als schmerzhafte Korrektur, aber eben nur eine Korrektur, interpretiert werden. Mit anderen Worten: Erst bei einem Bruch dieser Bastion nehme das Chartbild ernsthaften Schaden, d. h. die Haltezone bei knapp 4.000 Punkten sei als strategische Absicherung prädestiniert. Eine wichtige Hilfestellung liefere auch der Monats-RSI: In Bullenmärkten falle der Oszillator selten in seine untere Extremzone zurück, sondern drehe regelmäßig bereits bei einem Wert von 45. Seit 2009 habe der Oszillator beim S&P 500 insgesamt 6-Mal auf diesem Level gedreht. Entsprechend spreche der RSI eher für die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Per Saldo könnte deshalb die laufende Rally, unterbrochen von einer korrektiven Phase im Sommer, noch ein Stück weitertragen. (12.06.2023/ac/a/m)







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf die aktuellen Performancehitlisten können sich Anleger über den bisherigen Aktienjahrgang 2023 keinesfalls beschweren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Während der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) knapp 15 % höher als zu Jahresbeginn notiere, lägen der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) und der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) gut 11% bzw. sogar über 30% im Plus. Sollten Investoren diese Bilderbuchentwicklung einfach auf das Gesamtjahr hochrechnen oder drohe im weiteren Jahresverlauf doch noch der ein oder andere Stolperstein. Für den S&P 500 würden sich die Analysten auf eine ausführliche, charttechnische Spurensuche begeben. Beginnen möchten sie diese - analog zu ihrer Vorgehensweise im Jahresausblick - mit der Analyse der Marktbreite. Viele Einzeltitel auswerten zu können, sei ein elementarer Vorteil der Technischen Analyse. Zuletzt sei der Aufschwung aber von immer weniger Aktien getragen worden. Vor allem Technologietitel hätten weiter zulegen können, während die Masse der S&P 500-Mitglieder im bisherigen Jahresverlauf mehr oder minder unverändert notiere. Das gehe sogar so weit, dass die gesamte, eingangs erwähnte Performance nahezu auf das Konto der sog. "glorreichen Sieben" (Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META), Microsoft, NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA), Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA)) geht. Der hohe Grad an Selektivität stellt zweifelsohne ein Warnsignal dar.