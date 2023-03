Sollte es der SP500 es schaffen sich über der SMA20 zu etablieren, so bestehe die Chance, dass es weiter aufwärts an die SMA50 (aktuell bei 4.022 Punkte) und dann weiter an die SMA200 (aktuell bei 4.057 Punkte) gehen könnte. Bullisch aufhellen würde sich das Chartbild aber erst dann, wenn sich der Index über der SMA200 etabliert habe.



Gelinge der Move nicht und etabliere sich der Index wieder unter der SMA20, so könnte die ein Hinweis auf weitere Abgaben sein, die die Perspektive hätten, übergeordnet bis in den Bereich des Januar Tiefs zu laufen.



Der SP500 notiere aktuell im Bereich der 3.980 Punkte und damit 10 Punkte unter dem Niveau gestern Morgen.



Der SP500 könnte zunächst versuchen, sich über der 3.980 Punkte Marke zu halten. Sollte dies gelingen, so könnte es weiter aufwärts an unsere nächsten Anlaufziele bei 3.983, bei 3.988, bei 3.990, bei 3.994, bei 3.998 und dann bei 4.003 Punkten gehen. Über der 4.003 Punkte Marke könnte der SP500 die Anlaufziele bei 4.007 bei 4.009, bei 4.013, bei 4.017, bei 4.021 und dann bei 4.024 Punkten erreichen.



Könne sich der SP500 nicht über der 3.980 Punkte Marke halten, so könnte es weiter abwärts an die nächsten Anlaufziele bei 3.976, bei 3.972, bei 3.969, bei 3.966 und dann bei 3.962 Punkte gehen. Unter der 3.962 Punkte Marke könnte der Index die nächsten Anlaufziele bei 3.958, bei 3.855, bei 3.950, bei 3.947 und dann bei 3.943 Punkten erreichen.



SP500 Widerstände: 3.981, 3.987, 3.988, 4.003, 4.022, 4.029, 4.079, 4.208

SP500 Unterstützungen: 3.948, 3.911, 3.788



Die Experten würden heute auf Basis ihres Setups mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Daraus würden sich die folgenden Wahrscheinlichkeiten ergeben:



- Wahrscheinlichkeit Bull Szenario auf Basis des Setups 55%

- Wahrscheinlichkeit Bear Szenario auf Basis des Setups 45%



4.003 Punkte/ 4.017 Punkte bis 3.963 Punkte/ 3.950 Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (01.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der SP500 ( ISIN US78378X1072 WKN A0AET0 ) notierte gestern Morgen im Bereich der 3.990 Punkte, so die Experten von XTB.Der Index habe zunächst nachgegeben, habe sich, nachdem das Tagestief ausgebildet worden sei, deutlicher erholen können. Es sei im Zuge der Aufwärtsbewegung bis knapp über die 4.000 Punkte gegangen. Der SP500 habe es aber nicht geschafft, sich über diesem Level festzusetzen. Es sei wieder abwärts gegangen, wobei das TT nicht mehr erreicht worden sei.Am Nachmittag habe sich der Index nach Stabilisierungsbemühungen wieder etwas aufwärts schieben können. Es sei aber nicht mehr an das TH gegangen. Im späteren Handel seien die Gewinne wieder abgegeben worden. Die Schwäche habe sich zunächst im Rahmen des Frühhandels weiter fortgesetzt, der Index habe sich dann aber stabilisieren und wieder in Richtung der 3.980 Punkte laufen können.Der SP500 habe gestern Morgen unter der SMA50 (aktuell bei 3.987 Punkte) notiert. Im Stundenchart sei erkennbar, dass der Index am Morgen zunächst etwas nachgegeben habe. Es sei im Zuge der folgenden Aufwärtsbewegung sowohl die SMA50, als auch die SMA20 (aktuell bei 3.981 Punkte) gegangen.Die Aufwärtsbewegung sei aber nicht weit gegangen und sei im Nachgang wieder abverkauft worden. Der Index sei wieder unter diese beiden Durchschnittslinien gerutscht, habe sich am Nachmittag bzw. am Abend wieder über diese Linie schieben können. Im weiteren Handelsverlauf sei es wieder unter diese Linien gegangen, die im Frühhandel aber wieder erreicht worden seien.Etabliere sich der Index per Stundenschluss aber wieder unter der SMA20, so würde sich das Chartbild wieder eintrüben, weitere Abgaben wären denkbar und möglich, die bis an das Wochentief der Vorwoche gehen könnten.Im Chartbild sei erkennbar, dass der SP500 in der letzten Handelswoche an der SMA20 (aktuell bei 3.988 Punkte) gescheitert sei. Es habe zahlreiche Versuche gegeben, diese Linie wieder zu überqueren, die aber alle vergebens gewesen seien. Es sei im weiteren Handelsverlauf zunächst abwärts gegangen. Zu Wochenbeginn habe sich der Index wieder an die SMA20 schieben können, diese Linie überqueren. Was bisher noch nicht gelungen sei, dass sich der Index über der SMA20 etabliere.