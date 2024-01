"Dass die Abrechnung der Optionen auf Aktien und Indices, die in den USA als Derivate eine weit wichtigere Rolle spielen als hierzulande, nur rein zufällig mit neuen Rekorden bei Dow Jones, NASDAQ 100 und S&P 500 zusammenfiel, glaubt wohl niemand wirklich. Ob der Mehrheit der Anleger klar ist, welche wichtige Rolle der Terminmarkt gerade vor und während einer solchen Abrechnung für den Kassamarkt spielen kann, sei einmal dahingestellt, aber es war schon auffällig, dass die Kurse seit Donnerstag auf einmal wie an der Schnur gezogen stiegen und dann in der zweiten Sitzungshälfte des Freitags noch einmal richtig durchstarteten. Und das, obwohl die Konjunkturdaten zuletzt gegen das Goldilocks-Szenario aus in Kürze beginnenden Zinssenkungen und Konsumboom sprachen, sich die Notenbanker entsprechend vorsichtig äußerten und man am Bondmarkt begann, weniger Zinssenkungen im laufenden Jahr einzupreisen als zuvor. Kurz: Wirklich greifbare Gründe, wieso die Kurse ausgerechnet jetzt nach oben ausbrechen - und dann auch noch bei allen drei Indices auf einmal - gab es nicht."



Auf die Frage, ob es nicht egal sei, ob das von der Terminbörse "erledigt" worden sei oder die Anleger die neuen Rekorde in ihrer Gesamtheit erreicht hätten, habe Gehrt eine klare Antwort: "Nein, das ist nicht egal. Denn würde die breite Masse der Marktteilnehmer den S&P 500 aus Überzeugung heraus über die alte, Anfang 2022 bei 4.819 Punkten markierte Höchstmarke tragen, wäre diese Überzeugung, dass der Markt noch Luft nach oben hat, natürlich nicht mit dem Erreichen eines neuen Hochs dahin. Im Gegenteil, dieser Ausbruch würde die Anleger in ihrer bullischen Ausrichtung noch bestätigen, so dass Anschlusskäufe recht wahrscheinlich wären. Ist aber der Terminmarkt die treibende Kraft, sieht es anders aus. Die großen Akteure dort wollen, dass ihre komplexen Options-Strategien den höchst möglichen Gewinn erzielen. In diesem Fall war das unübersehbar gegeben, wenn der S&P 500 und mit ihm die wichtigsten, großen Aktien so hoch wie möglich abgerechnet werden. Doch mit dieser Abrechnung ist die Motivation, die Kurse höher zu ziehen, eben vom Tisch. Und ob man gezielt mit Blick auf die nächste Abrechnung am 16. Februar sofort wieder à la hausse agiert, ist völlig offen."



Wäre also der Terminmarkt der Motor des neuen Rekords im S&P 500, hätte das bullische Lager ab jetzt, nach dieser Abrechnung, eben nichts als das "nackte" Rekordhoch als Argument. Was zwar ein per se bullisches Signal sei. "Aber in einem Umfeld wie diesem, in dem Hoffnung und Gier die Kurse treiben, die bullischen Fakten aber nicht ausreichend vorhanden sind, um das zu unterfüttern, wäre es zumindest nicht überraschend, wenn im Verlauf dieser Woche Gewinnmitnahmen einsetzen und sich die Nagelprobe stellt, ob dieser Ausbruch nicht womöglich als Bullenfalle endet. Die Spannung ist mit dieser Terminmarkt-Abrechnung also noch nicht vorbei jetzt geht es erst richtig los!" (22.01.2024/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse des DAX für den Online-Broker LYNX