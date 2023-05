Ein wichtiger Aspekt könnte das Thema Schuldenstreit in Washington sein. Zu Redaktionsschluss am Freitag nach US-Handelsende sei da noch nichts von Bedeutung vorangekommen, man hoffe jedoch angeblich, dass es über das Wochenende einen Durchbruch gebe. "Aber angesichts dieser seit Wochen so lethargischen Kursbewegungen muss man bezweifeln, dass allzu viele Trader deswegen im Vorfeld besorgt aus- oder hoffnungsvoll eingestiegen sind. Zumal man festhalten müsste: Es ist extrem unwahrscheinlich, dass man es zulassen wird, dass dem Staat wirklich, über eine kurze Druckphase von wenigen Tage hinaus, das Geld ausgeht." Aber welche anderen Faktoren könnten den S&P 500 in den kommenden Wochen leiten und ggf. den Ausbruch ermöglichen?



Für Gehrt gebe es darauf aus einem einfachen Grund keine taugliche Antwort: "Zwischen den Fakten und den Kursbewegungen befindet sich ein Filter in Form der menschlichen, emotionalen und subjektiven Wahrnehmung. Und ob die in den kommenden Wochen mehr positiv oder mehr negativ eingefärbt sein wird, entzieht sich jeder Voraussage." Der Experte wende sich daher der Charttechnik zu, denn auch, wenn der Index derzeit - im Gegensatz zu früheren Monaten und Jahren - alles andere als präzise eingrenzbar sei, so würden sich doch ein paar Ankerpunkte herauskristallisieren, mit denen es sich arbeiten lasse.



"Zum einen sehen wir im Chart auf Tagesbasis, dass der S&P 500 seit Oktober 2022 sukzessiv höher liegende Zwischentiefs, aber auch höhere Zwischenhochs ausgebildet hat. So unsauber diese Aufwärtsbewegung auch ist, sie ist trotz alledem ein eindeutiger Aufwärtstrend. Wir sehen aber auch, besonders gut im Chart auf Wochenbasis, dass wir uns am unteren Ende einer Zone zwischen 4.115 und 4.325 Punkten befinden, die im ersten Quartal 2022 noch als Support fungierte, seither aber für alle Aufwärtsbewegungen das Ende der Fahnenstange darstellte."



"Dies im Verein mit einer auf Wochenbasis schon ziemlich nahe an der überkauften Zone angelangten Stochastik macht deutlich, dass es nicht ganz einfach sein wird, in dieser Zone vermutlich vermehrt aufkommende Verkaufsorders aus dem Weg zu räumen. Aber: Zwischen 3.950 und 4.050 Punkten ist der S&P 500 charttechnisch sehr solide unterstützt. Solange diese Zone nicht bricht, bleibt dem bullischen Lager der Weg nach oben grundsätzlich offen. Es ist eben nur, zumindest im Augenblick, ein ziemlich steiniger Weg durch eine massiv wirkende Widerstandszone und selbst im Fall einiger Einigung im Schuldenstreit ein Weg mit Gegenwind seitens der konjunkturellen Lage." (22.05.2023/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Tatsache, dass der S&P 500 am Freitag ein neues Jahres-Verlaufshoch markierte, klingt als wäre der Index derzeit äußerst bullisch unterwegs, so Marktexperte Ronald Gehrt in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.Ein Blick auf den Chart mache indes klar, dass es nicht so sei. Und jetzt weiter voranzukommen, werde zumindest nicht leicht werden, schreibe Gehrt.