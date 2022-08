Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der "Techniker" liebt den Blick in die Vergangenheit, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0).



Getreu dem Motto "Geschichte wiederholt sich nicht 1:1, aber sie reimt sich", verspreche er sich von der Rückspiegelbetrachtung eine wichtige Orientierungshilfe für die aktuelle Ausgangslage. Als Erklärungsansatz diene dabei die Börsenpsychologie. In vergleichbaren (Stress-)Situationen würden die Marktteilnehmer - zumindest in der Summe - ähnlich reagieren. Die massenpsychologischen Phänomene "Angst und Gier" würden zu wiederkehrenden Kursverläufen führen. Eine große Übereinstimmung ergebe sich beim S&P 500® aktuell mit dem historischen Verlauf von 2007 bis 2009. Interessanterweise drohe den amerikanischen Standardwerten - das historische Ablaufmuster unterstellt - unmittelbares Ungemach. Charttechnisch könnte dieses Negativszenario durch das endgültige Scheitern an der 200-Tages-Linie (akt. bei 4.307 Punkten) sowie das Rebreak der Schlüsselmarke von 4.200 Punkten begründet werden. Ob es aber ein derart dramatischer Verlauf wie 2009 werde, stehe nochmals auf einem anderen Blatt. (29.08.2022/ac/a/m)

