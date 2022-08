6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze S IMMO-Aktie:



Wiener Börse-Aktienkurs S IMMO-Aktie:

22,75 EUR -0,44% (29.08.2022, 12:12)



Tradegate-Aktienkurs S IMMO-Aktie:

22,75 EUR 0,00% (26.08.2022, 22:27)



ISIN S IMMO-Aktie:

AT0000652250



WKN S IMMO-Aktie:

902388



Ticker-Symbol S IMMO-Aktie:

T1L



Wiener Börse-Symbol S IMMO-Aktie:

SPI



Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Wiener Börse-Symbol: SPI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (29.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Wiener Börse-Symbol: SPI) unter die Lupe.S IMMOs Q2-Ergebnis habe eine sehr starke Umsatzentwicklung gezeigt, getrieben durch Akquisitionen, Mietsteigerungen und eine Erholung im Hotelgeschäft. Die sonstigen Trends hätten denen von Vergleichsunternehmen entsprochen, positive Bewertungseffekte hätten sich unterstützend ausgewirkt.Die Q2-Ergebnisse von S IMMO hätten ähnliche Trends wie die anderer Immobilienbetreiber gezeigt, die bereits letzte Woche berichtet hätten. Die Dynamik bei den Mieteinnahmen sei mit einem Anstieg von 17% auf EUR 37 Mio. im 2. Quartal besonders stark gewesen, angetrieben durch die jüngsten Akquisitionen und zu einem großen Teil auch durch ein Mietwachstum. Wie erwartet seien die Aufwendungen für die Immobilienbewirtschaftung auf EUR 19 Mio. (Q2 21 EUR 14 Mio., RBIe EUR 18,3 Mio.) gestiegen, was das starke Umsatzwachstum teilweise kompensiert habe. Dennoch hätten die Nettomieterlöse mit EUR 33,2 Mio. um 12% höher als im Vorjahr gelegen. Hotels hätten ebenfalls eine sehr solide Leistung mit einem Bruttobetriebsergebnis von EUR 4 Mio. gezeigt. Leicht gestiegene andere Verwaltungsaufwendungen aufgrund eines Digitalisierungsprojekts und höherer Personalkosten (EUR -8 Mio., Q2 22 EUR 6 Mio.) hätten zu einem EBITDA von EUR 25 Mio. geführt, ein Plus von 8% im Quartalsvergleich und 18% im Jahresvergleich (RBIe EUR 25 Mio.).Positive Bewertungseffekte in Höhe von EUR 21,5 Mio., die zu gleichen Teilen von Büro- und Wohnimmobilien, vor allem in Deutschland, getragen worden seien, hätten die Zahlen unterhalb der EBITDA-Linie gestützt, die, auch aufgrund von Gewinnen aus Absicherungsgeschäften im Finanzergebnis (ca. EUR 10 Mio.), zu einem Gewinn vor Steuern (EUR 43 Mio.) und einem Nettogewinn (EUR 38 Mio.) geführt hätten, die über den Analystenprognosen gelegen hätten.Das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung (FFO I) für das Quartal habe sich auf EUR 14,7 Mio. belaufen und sei damit im Vergleich zum Vorquartal (EUR 15,4 Mio.) weitgehend unverändert geblieben. Dies stelle nur einen leichten Rückgang gegenüber den EUR 16,2 Mio. in Q2 21 dar, dieses sei jedoch im Vergleichsquartal durch einen Beitrag von EUR 6 Mio. aus der CA Immo-Dividende unterstützt worden (Beteiligung sei mittlerweile veräußert worden).Der EPRA LTV sei im Quartal aufgrund der Dividendenausschüttung und der Akquisition des EXPO-Geschäftsparks im Mai von 30,8% auf 34,4% gestiegen, was zu einem Rückgang der liquiden Mittel auf 578 Mio. EUR geführt habe, verglichen mit 778 Mio. EUR in Q1 22.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.