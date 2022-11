12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen zwölf Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil S IMMO AG:



Als erste börsennotierte Immobilien-Investmentgesellschaft Österreichs steht die S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Wiener Börse-Symbol: SPI) seit 1987 für Erfahrung, ein ausgewogenes Portfolio sowie nachhaltiges Wachstum. Das Unternehmen investiert in Wohn-, Büro-, Hotel- und Geschäftsimmobilien in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Kroatien, Rumänien und Bulgarien. Die strategischen Kernaktionäre der S IMMO AG sind die Erste Group und die Vienna Insurance Group, zwei der größten Finanzdienstleister in Zentral- und Südosteuropa. (02.11.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - S IMMO-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der S IMMO AG (ISIN: AT0000652250, WKN: 902388, Ticker-Symbol: T1L, Wiener Börse-Symbol: SPI) unter die Lupe.Die Nachfrist des Übernahmeangebots (EUR 22,85 je Aktie) der CPI Property Group für Aktien der S IMMO ende am 18. November. Dieses Angebot habe den Kurs der S IMMO im Jahr 2022 bisher unterstützt, sodass die S IMMO mit +5% seit Jahresanfang den Immobilienindex (-38%) signifikant habe outperformen können. Deshalb sei mit einer Preiskorrektur infolge des Ablaufs der Nachfrist zu rechnen.Die CPI Property halte bereits einen Anteil von 79,2% an der S IMMO, somit könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Streubesitz unter die Schwelle von 10% nach Ablauf der Nachfrist fallen, die Liquidität der Aktie geringer werden und ein potenzielles Squeeze-out der Minderheitsaktionäre ermöglicht werden könnte. Des Weiteren hätten jüngste Management-Rücktritte und Immobilientransaktionen mit verbundenen Unternehmen (CPI und IMMOFINANZ) für Unsicherheit bei vielen Investoren gesorgt.Aus diesem Grund würden die Analysten der RBI empfehlen, die S IMMO-Aktien vor Ablauf der Nachfrist in das Angebot einzuliefern oder über den Markt zu verkaufen.Unsere derzeitige Empfehlung lautet "Verkaufen", so Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, zur S IMMO-Aktie. (Analyse vom 02.11.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.