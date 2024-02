Börsenplätze SYZYGY-Aktie:



ISIN SYZYGY-Aktie:

DE0005104806



WKN SYZYGY-Aktie:

510480



Ticker-Symbol SYZYGY-Aktie:

SYZ



Kurzprofil SYZYGY AG:



Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, NVIDIA, o2, Playstation und die Telekom. (16.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ).Nach vorläufigen Zahlen habe die SYZYGY GROUP trotz der schwierigen konjunkturellen Lage mit 71,74 Mio. EUR (VJ: 70,61 Mio. EUR) dennoch einen neuen Umsatzrekord erzielt. Das von der Gesellschaft im Vorfeld prognostizierte Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich sei damit erreicht worden. Auf dieser Basis hätten die Analysten bisher einen Umsatz in Höhe von 72,02 Mio. EUR prognostiziert, der somit ebenfalls weitgehend erreicht worden sei.Dabei habe sich bereits im Jahresverlauf abgezeichnet, dass sich die deutschen Gesellschaften überproportional gut entwickeln würden, was mit einem Umsatzwachstum von rund 4% auf 57,4 Mio. EUR (Vorjahr: 55,0 Mio. EUR) auch erreicht worden sei. Einem stärkeren Umsatzwachstum habe eine Schwäche im Bereich der Strategieberatung für Produkt- und Dienstleistungsinnovationen gegenüber gestanden. Die Investitionszurückhaltung und Budgetkürzungen hätten bei der deutschen Gesellschaft diffferent GmbH zu Restrukturierungsmaßnahmen in Höhe von 1,20 Mio. EUR und Firmenwertabschreibungen in Höhe von 4,74 Mio. EUR geführt. Diese Sonderaufwendungen in Höhe von rund 6 Mio. EUR hätten leicht über den Analystenerwartungen gelegen.Im Gegensatz zur Umsatzsteigerung der deutschen Gesellschaften hätten die Gesellschaften des Segments "UK & USA" einen Umsatzrückgang von rund 16% auf 8,4 Mio. EUR (Vorjahr: 9,9 Mio. EUR) hinnehmen müssen. Ausschlaggebend hierfür seien Budgetkürzungen einiger Bestandskunden gewesen. Die polnische Gesellschaft Ars Thanea habe hingegen von der gestiegenen Nachfrage nach CGI-Lösungen profitiert und den Umsatz um 3% auf 6,1 Mio. EUR (VJ: 6,0 Mio. EUR) gesteigert.Für das laufende Geschäftsjahr 2024 rechne das Management der SYZYGY GROUP mit Umsatzerlösen auf dem hohen Niveau von 2023, jedoch mit einer deutlichen Steigerung der EBIT-Marge auf 10,0%. Da die Analysten bisher für 2024 ein höheres Umsatzwachstum unterstellt hätten, würden sie dieses an die Guidance des Unternehmens anpassen. Ihre Margenschätzungen würden hingegen nahezu unverändert bleiben.Cosmin Filker und Marcel Schaffer, Analysten der GBC AG, stufen die SYZYGY-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein. (Analyse vom 16.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link