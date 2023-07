Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt:



Kurzprofil SYZYGY AG:



Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, NVIDIA, o2, Playstation und die Telekom. (06.07.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ).Aufgrund der unter den Erwartungen liegenden Entwicklung im Beratungsgeschäft im Bereich der Produkt- und Serviceinnovation habe das Management der SYZYGY GROUP (SYZYGY) am 04.07.2023 eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Die Investitionszurückhaltung mehrerer Bestandskunden und daraus resultierende Budgetkürzungen sowie darüber hinaus gehend das aktuelle schwierige konjunkturelle Umfeld hätten zu einer schwächeren Entwicklung im zweiten Quartal 2023 geführt. Nunmehr rechne das Management der Gesellschaft nicht mehr mit einer Verbesserung der Situation im zweiten Halbjahr, sodass die bisherige Umsatzprognose, in der für 2023 ein Umsatzwachstum in Höhe von 6% bis 8% in Aussicht gestellt gewesen sei, reduziert worden sei. Jetzt werde mit einem Umsatzwachstum im "niedrigen einstelligen Prozentbereich" gerechnet.Analog dazu habe das SYZYGY-Management auch die Ergebnis-Guidance reduziert. Sei man bislang von einer EBIT-Marge in Höhe von 9% bis 10% ausgegangen, werde nun eine EBIT-Marge in Höhe von 5% bis 7% in Aussicht gestellt. Einerseits sei dies dem niedrigeren Umsatzniveau geschuldet, andererseits hänge dies mit der notwendigen Anpassung der Kostenstruktur zusammen. Rund 1,5% (ca. 1,0 Mio. EUR) der EBIT-Marge entfalle dabei auf die Restrukturierung und Fokussierung bei der betroffenen Beratungsgesellschaft. Dies sei als Reaktion auf die aktuell schwache Geschäftsentwicklung aber auch als langfristige Fokussierung im Beratungs-Dienstleistungsangebot zu betrachten. Die Maßnahmen sollten im dritten Quartal 2023 abgeschlossen sein.Als Resultat der Umstrukturierung müssten weitere Firmenwertabschreibungen in Höhe von 4,2 Mio. EUR berücksichtigt werden, die zu einer zusätzlichen Ergebnisbelastung führen würden, sodass in Summe dann nur noch ein EBIT knapp oberhalb des Break-Even übrigbleiben dürfte. Bereits im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 habe die SYZYGY insgesamt rund 20% der Firmenwerte und damit 11,41 Mio. EUR abgeschrieben.Die Analysten der GBC AG würden ihre Prognosen an die neue Unternehmens-Guidance anpassen. Umsatzseitig würden sie für das Geschäftsjahr 2023 mit Umsatzerlösen in Höhe von 72,02 Mio. EUR rechnen (bisherige Prognose: 75,97 Mio. EUR). Der Rückgang im Beratungsgeschäft sei damit für die Prognoseanpassung in Höhe von rund 4,0 Mio. EUR verantwortlich. Gemäß Unternehmensangaben verlaufe die Geschäftsentwicklung in den weiteren Produktsegmenten planmäßig, sodass die aktuelle Umsatzschwäche im Beratungsbereich bei den Innovationsprojekten als isoliert zu betrachten sei.In ihrer angepassten EBIT-Schätzung würden die Analysten der GBC AG, nach Goodwill-AfA, mit 0,40 Mio. EUR rechnen (bisherige Prognose: 7,60 Mio. EUR). Wie auch schon im Vorjahr, sollte damit das Nachsteuerergebnis mit -0,24 Mio. EUR (bisherige Prognose: 4,81 Mio. EUR) negativ werden. Aufgrund des Basiseffekts hätten die Analysten der GBC AG auch bei den Prognosen der kommenden Geschäftsjahre Anpassungen vorgenommen. Nach wie vor würden die Analysten mit einer Fortsetzung des Wachstumskurses und ab 2024 mit einer Rückkehr zum gewohnten EBIT-Margenniveau rechnen. Alleine durch den Wegfall von Goodwill-Afa sowie der Restrukturierungsaufwendungen sollte dies gut zu erreichen sein.Die SYZYGY GROUP sei von den Analysten der GBC AG mittels eines dreistufigen DCF-Modells bewertet. Angefangen mit den konkreten Schätzungen für die Jahre 2023 bis 2025 in Phase 1, erfolge von 2026 bis 2030 in der zweiten Phase die Prognose über den Ansatz von Werttreibern. Dabei würden die Analysten der GBC AG Steigerungen beim Umsatz von 5,0% erwarten. Als Ziel EBITDA-Marge hätten sie 16,6% (bisher: 16,8%) angenommen. Die Steuerquote hätten die Analysten mit 30,0% in Phase 2 berücksichtigt. In der dritten Phase werde zudem nach Ende des Prognosehorizonts ein Restwert mittels der ewigen Rente bestimmt. Im Endwert würden die Analysten der GBC AG eine Wachstumsrate von 2,0% unterstellen.Der risikolose Zinssatz werde gemäß den Empfehlungen des Fachausschusses für Unternehmensbewertungen und Betriebswirtschaft (FAUB) des IDW aus aktuellen Zinsstrukturkurven für risikolose Anleihen abgeleitet. Grundlage dafür würden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Zerobond-Zinssätze nach der Svensson-Methode bilden. Zur Glättung kurzfristiger Marktschwankungen würden die Durchschnittsrenditen der vorangegangenen drei Monate verwendet und das Ergebnis auf 0,25 Basispunkte gerundet. Der aktuell verwendete Wert des risikolosen Zinssatzes betrage 2,00% (bisher: 2,00%).Als angemessene Erwartung einer Marktprämie würden die Analysten der GBC AG die historische Marktprämie von 5,50% ansetzen. Diese werde von historischen Analysen der Aktienmarktrenditen gestützt. Die Marktprämie gebe wieder, um wie viel Prozent der Aktienmarkt erwartungsgemäß besser rentiere, als die risikoarmen Staatsanleihen.Gemäß der GBC-Schätzmethode bestimme sich aktuell ein Beta von 1,17 (bisher: 1,17). Unter Verwendung der getroffenen Prämissen würden sich Eigenkapitalkosten von 8,42% kalkulieren (bisher: 8,42%) (Beta multipliziert mit Risikoprämie plus risikoloser Zinssatz). Da die Analysten der GBC AG eine nachhaltige Gewichtung der Eigenkapitalkosten von 90% (bisher: 90%) unterstellen würden, würden sich gewogene Kapitalkosten (WACC) von 7,92% ergeben (bisher: 7,92%).Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten der GBC AG, aufgrund der Reduktion ihrer Prognosen, ein niedrigeres Kursziel in Höhe von 8,60 EUR (bisher: 9,35 EUR) ermittelt. Dem Kurszielrückgang stehe allerdings der so genannte Roll-Over-Effekt kurszielerhöhend gegenüber. Der neue Kurszielhorizont sei der 31.12.2024 (bisher: 31.12.2023), was modelltechnisch mit einer leichten Kurszielsteigerung einhergehe. Im DCF-Bewertungsmodell hätten die Analysten der GBC AG zudem die Goodwill-Abschreibung, da diese nicht liquiditätswirksam sei, bereinigt.Trotz der Gewinnwarnung ist die Aktie der SYZYGY günstig bewertet und Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, vergibt weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 06.07.2026)