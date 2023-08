Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SYZYGY AG:



Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, NVIDIA, o2, Playstation und die Telekom. (04.08.2023/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ).In den ersten sechs Monaten 2023 habe die SYZYGY GROUP einen Anstieg der Umsatzerlöse um 4,7% auf 35,99 Mio. Euro (VJ: 34,40 Mio. Euro) erreicht. Zwar liege diese Entwicklung weitestgehend im Rahmen der Erwartungen, in der Quartalsbetrachtung liege aber eine rückläufige Tendenz vor. Gegenüber dem Umsatzanstieg in Höhe von 10% im ersten Quartal hätten die Umsätze im zweiten Quartal mit -0,4% leicht unter dem Vorjahreswert gelegen.Dies sei insbesondere auf eine rückläufige Entwicklung im Beratungsgeschäft (Produkt- und Serviceinnovation) zurückzuführen, welches von Budgetkürzungen speziell seitens der Automotive-Kunden betroffen gewesen sei. Gemäß Unternehmensangaben sei dies als ein isolierter Faktor zu betrachten, da die anderen Produktbereiche und Tochtergesellschaften im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten.Aufgrund von Anpassungen der Geschäftsplanung bei der Beratungsgesellschaft dfifferent GmbH seien Firmenwertabschreibungen in Höhe von 4,21 Mio. Euro vorgenommen worden. Inklusive dieses Sondereffektes liege das EBIT mit -1,98 Mio. Euro (VJ: 3,10 Mio. Euro) deutlich unter dem Vorjahreswert. Auch bereinigt um diesen Effekt weise die SYZYGY mit einem EBIT in Höhe von 2,23 Mio. Euro eine rückläufige Ergebnisentwicklung auf. Ein hoher Freelancer-Einsatz sowie höhere Personalkosten der Restrukturierung seien hierfür ausschlaggebend gewesen.Das Management der SYZYGY GROUP habe bereits am 04.07.2023 über die unter den Erwartungen liegende Entwicklung im Beratungsbereich informiert und zu diesem Anlass die Prognosen angepasst. Während bis zu dem Zeitpunkt mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 6 bis 8% gerechnet worden sei, werde für das laufende Geschäftsjahr 2023 seither ein Umsatzwachstum im "unteren einstelligen Prozentbereich" erwartet. Die EBIT-Marge sollte dabei, vor Firmenwertabschreibungen, in einer Bandbreite von 5 bis 7% liegen. Bis zu dem Zeitpunkt sei noch mit einer EBIT-Marge in Höhe von 9 bis 10% gerechnet worden.Die Analysten hätten ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen bereits mit der Gewinnwarnung Anfang Juli im Rahmen eines Research Comments angepasst. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 würden sie demnach mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 2,0% auf 72,02 Mio. Euro rechnen, welcher im Rahmen der aktuellen Unternehmens-Guidance liege. In den kommenden Geschäftsjahren sollte mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 10,0% (2024e) bzw. 8,0% (2025e) wieder eine deutlich höhere Dynamik erreicht werden.Vor Goodwill-Afa in Höhe von 4,21 Mio. Euro würden die Analysten für 2023 ein EBIT in Höhe von 4,60 Mio. Euro prognostizieren und damit mit einer EBIT-Marge in Höhe von 6,4% rechnen. Nach wie vor würden sie mit einer Fortsetzung des Wachstumskurses und ab 2024 mit einer Rückkehr zum gewohnten EBIT-Margenniveau rechnen. Alleine durch den Wegfall von Goodwill-Afa sowie der Restrukturierungsaufwendungen sollte dies gut zu erreichen sein. Aufgrund des gegenüber der letzten Research Studie unveränderten DCF-Bewertungsmodells würden die Analysten das Kursziel in Höhe von 8,60 Euro unverändert beibehalten.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 4,10 Euro liegt ein hohes Kurspotenzial vor und Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben das Rating "kaufen" für die SYZYGY-Aktie. (Analyse vom 04.08.2023)