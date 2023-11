Auf Basis der unveränderten Prognosen sowie des damit unveränderten DCF-Bewertungsmodells bestätigen Cosmin Filker und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, das bisher ermittelte Kursziel von 8,60 Euro je Aktie, das Rating lautet unverändert "kaufen". (Analyse vom 08.11.2023)



Kurzprofil SYZYGY AG:



Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, NVIDIA, o2, Playstation und die Telekom.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Schaffer, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ).Mit einem Umsatz von 54,39 Mio. Euro (VJ: 52,71 Mio. Euro) habe die SYZGY GROUP nach den ersten neun Monaten den Rekordwert des Vorjahres um 3,2% übertroffen. In der Quartalsbetrachtung werde jedoch deutlich, dass diese positive Entwicklung ausschließlich auf das starke erste Quartal (+10,0%) zurückzuführen sei, während in den letzten beiden Quartalen mit -0,4% bzw. 0,3% keine weiteren Umsatzsteigerungen erzielt worden seien.Das Beratungsgeschäft im Bereich Produkt- und Serviceinnovation habe sich im Jahresverlauf schwächer als erwartet entwickelt. Dies dürfte insbesondere mit Budgetkürzungen bei Bestandskunden, insbesondere aus dem Automotive-Segment, zusammenhängen. In der abgelaufenen Berichtsperiode sei daher der Umsatzanteil mit Kunden aus der Automobilindustrie um 5 Prozentpunkte auf 21% zurückgegangen.Die unter den Erwartungen liegende Geschäftsentwicklung der Tochtergesellschaft diffferent GmbH habe zu einer Anpassung der Geschäftsplanung dieser Gesellschaft geführt, die auch eine Anpassung des Firmenwertes zur Folge gehabt habe. Die daraus resultierende Firmenwertabschreibung in Höhe von 4,21 Mio. Euro habe das operative Ergebnis der SYZYGY GROUP negativ beeinflusst. Hierbei handle es sich um einen reinen Ergebniseffekt, die Liquidität bleibe davon unberührt. Aufgrund dessen weise die SYZYGY GROUP ein negatives EBIT in Höhe von -0,75 Mio. Euro (VJ: 4,75 Mio. Euro) aus. Bereinigt um Firmenwertabschreibungen liege das EBIT mit 3,46 Mio. Euro (VJ: 4,75 Mio. Euro) zwar ebenfalls unter dem Vorjahresniveau, aber weiterhin klar im positiven Bereich.Der Rückgang des bereinigten EBIT sei dabei insbesondere auf gestiegene Einstandskosten der erbrachten Leistungen zurückzuführen, wodurch das Nettoergebnis, trotz des Umsatzanstiegs, mit 12,52 Mio. Euro (VJ: 13,51 Mio. Euro) unter dem Vorjahreswert gelegen habe. Die Kostensteigerungen würden dabei in erster Linie mit dem stärkeren Einsatz von Freelancern zusammenhängen. Gleichzeitig seien bei der diffferent GmbH Restrukturierungsmaßnahmen eingeleitet worden, die in den ersten neun Monaten zu außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 0,47 Mio. Euro geführt hätten. Zwar hätten sich die anderen operativen Kosten (Vertrieb- und Marketing sowie Verwaltungskosten) rückläufig entwickelt, der Anstieg der Einstandskosten habe damit jedoch nicht kompensiert werden können.Im Rahmen der Neun-Monatsberichterstattung habe das Management von SYZYGY die Guidance bestätigt. Demnach werde unverändert ein Umsatzwachstum im unteren einstelligen Prozentbereich sowie eine EBIT-Marge vor Firmenwertabschreibungen in einer Bandbreite von 5% bis 7% erwartet. Der Rückgang der EBIT-Marge sei mit ca. 1,5 Prozentpunkten bzw. ca. 1,0 Mio. Euro auf Aufwendungen im Zusammenhang mit der Restrukturierung und Fokussierung des Beratungsgeschäfts sowie der Reduzierung von Mietflächen zurückzuführen.Die Analysten würden ihre Schätzungen gegenüber der letzten Studie unverändert beibehalten. Für das laufende Geschäftsjahr würden sie ein Umsatzwachstum von 2,0% auf 72,02 Mio. Euro und ein bereinigtes EBIT von 4,60 Mio. Euro (EBIT-Marge: 6,4%) erwarten. Nach Goodwill-Abschreibungen sollte ein leicht positives EBIT verbleiben.Die Analysten würden weiterhin mit einer Fortsetzung des Wachstumskurses und ab 2024 mit einer Rückkehr zum gewohnten EBIT-Margenniveau rechnen. Allein durch den Wegfall der Goodwill-Abschreibungen sowie der Restrukturierungsaufwendungen sollte dies gut erreichbar sein.