Die Analysten würden für 2023 unverändert mit Umsatzerlösen in Höhe von 75,97 Mio. Euro und für die kommenden Geschäftsjahre, bei einer leicht höheren Wachstumsdynamik, mit Umsätzen in Höhe von 83,57 Mio. Euro (2024) bzw. in Höhe von 90,26 Mio. Euro (2025) rechnen. Analog zu den unveränderten Umsatzprognosen würden sie auch ihre Ergebnisprognosen beibehalten. Die von ihnen erwartete Rentabilitätsverbesserung sollte schon alleine aus der Reduktion der Integrationsaufwendungen neuer Mitarbeiter einerseits sowie der Reduktion des Freelancer-Einsatzes andererseits erreicht werden.



Für 2023 würden die Analysten dabei mit einer niedrigeren Anzahl an Neueinstellungen rechnen. Unverändert würden sie für das laufende Geschäftsjahr 2023 einen Anstieg der EBIT-Marge auf 10,0% und damit ein EBIT in Höhe von 7,60 Mio. Euro unterstellen. Für die kommenden Geschäftsjahre würden sie aufgrund der genannten Effekte sowie von Skaleneffekten weitere Rentabilitätsverbesserungen prognostizieren und bei einem EBIT in Höhe von 8,75 Mio. Euro (2024) mit einer EBIT-Marge in Höhe von 10,5% bzw. bei einem EBIT in Höhe von 9,94 Mio. Euro (2025) mit einer EBIT-Marge in Höhe von 11,0% rechnen.



Aufgrund der unveränderten Prognosen bestätigen Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, auch ihr bisheriges Kursziel in Höhe von 9,35 Euro und vergeben, bei einem aktuellen Aktienkurs in Höhe von 5,55 Euro, weiterhin das Rating "kaufen" für die SYZYGY-Aktie. (Analyse vom 02.05.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ).Mit Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal 2023 zeige sich bei der SYZYGY GROUP eine Fortsetzung des Wachstumskurses. Dabei sei mit Umsatzerlösen in Höhe von 18,75 Mio. Euro (VJ: 17,05 Mio. Euro) der Vorjahreswert um 10% deutlich übertroffen und gleichzeitig ein neuer Rekordwert für ein erstes Quartal erzielt worden. Die Neukundengewinne der vergangenen Berichtsperioden sowie der Ausbau mit dem Bestandskundengeschäft hätten sich hierauf positiv ausgewirkt.In der regionalen Umsatzaufteilung werde ersichtlich, dass das Umsatzwachstum ausschließlich von den in Deutschland tätigen Gesellschaften getragen worden sei. Das hier erzielte Umsatzwachstum in Höhe von 12,5% auf 15,10 Mio. Euro (VJ: 13,42 Mio. Euro) sei, wie dargestellt, auf die Gewinnung von Neukunden und den Ausbau des Bestandskundengeschäftes zurückzuführen. Nach wie vor dürfte die Gesellschaft hier von einer erhöhten Nachfrage für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle sowie nach Dienstleistungen rund um die Digitalisierung und dem Betreiben digitaler Services profitiert haben.Demgegenüber stehe bei den ausländischen Gesellschaften ein Rückgang der Umsatzerlöse in Höhe von -7,5% auf 3,65 Mio. Euro (VJ: 3,95 Mio. Euro). Mit Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2022 habe die SYZYGY GROUP die Segmentierung der ausländischen Gesellschaften umgestellt, welche nun in die beiden Segmente "UK & US" und "Polen" unterteilt seien. Sowohl das Segment "UK & US" (-7,2%) als auch das Segment Polen (-8,1%) hätten jeweils einen Umsatzrückgang verzeichnet, was gemäß den Erkenntnissen der Analysten insbesondere mit Budgetkürzungen bei bestehenden Kunden zusammenhänge.Dem deutlichen Umsatzanstieg in Höhe von 10% stehe zwar ein nur unterproportionaler EBIT-Anstieg in Höhe von 5,2% auf 1,71 Mio. Euro (VJ: 1,63 Mio. Euro) gegenüber, wodurch sich eine rückläufige Entwicklung der EBIT-Marge auf 9,1% (VJ: 9,6%) ergebe. In erster Linie hänge der hierfür verantwortliche Anstieg der operativen Kosten aber mit dem erfolgten Aufbau zusätzlicher personeller Kapazitäten und damit der Wachstumsstrategie zusammen.Demnach habe der Personalbestand zum Stichtag 31.03.2023 insgesamt bei 620 (VJ: 553) und damit um 12,1% über dem Vorjahreswert gelegen. Neueinstellungen in diesem Ausmaß würden in der Regel mit Integrationsaufwendungen und damit kurzfristigen Kosteneffekten einhergehen. Mittel- bis langfristig solle aber der Einsatz der im Vergleich dazu kostenintensiveren freien Mitarbeitern reduziert und damit die Kosten gesenkt werden.Insgesamt weise die SYZYGY GROUP zum 31.03.2023 einen rückläufigen Liquiditätsbestand (inkl. Wertpapiere) auf 3,87 Mio. Euro (31.12.22: 8,90 Mio. Euro) aus. Diese Entwicklung hänge insbesondere mit der Rückzahlung von Bankverbindlichkeiten in Höhe von 4,00 Mio. Euro zusammen. Darüber hinaus habe ein liquiditätswirksamer und stichtagsbezogener Anstieg des Working Capitals um 3,23 Mio. Euro stattgefunden, wodurch der operative Cashflow mit -0,43 Mio. Euro (VJ: 1,69 Mio. Euro) leicht negativ gewesen sei. Hierbei handle es sich aber um einen Stichtagseffekt, sodass davon auszugehen sei, dass in den kommenden Berichtsperioden eine Rückkehr zum gewohnten Bild eines positiven operativen Cash-flows zu erwarten sei.Mit der Veröffentlichung der Q1-Zahlen habe das SYZYGY-Management die erst vor rund einem Monat im Rahmen des Geschäftsberichtes 2022 publizierten Prognosen bestätigt. Nach wie vor werde für das Gesamtjahr 2023 mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 6% bis 8% und einer EBIT-Marge zwischen 9% und 10% gerechnet. In absoluten Zahlen übersetzt, rechne die Gesellschaft mit einem Umsatzanstieg auf 74,9 Mio. Euro bis 76,3 Mio. Euro und einer EBIT-Steigerung auf 6,8 Mio. Euro bis 7,6 Mio. Euro. Mögliche negative Effekte aus weiteren Goodwill-Abschreibungen seien in den Prognosen nicht enthalten und würden vom Management auch nicht erwartet.Wenngleich das erste Quartal nur einen kurzen Zeitraum umfasse, würden die Q1-Zahlen 2023 zeigen, dass die Gesellschaft einen guten Jahresstart aufweise, welcher im Einklang mit den Unternehmensprognosen stehe.