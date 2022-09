Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SYZYGY AG:



Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, NVIDIA, o2, Playstation und die Telekom. (19.09.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Werbe- und Digitalagentur SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ).In den ersten sechs Monaten 2022 habe die SYZYGY AG mit Umsatzerlösen in Höhe von 34,40 Mio. Euro (VJ: 30,04 Mio. Euro) einen dynamischen Umsatzanstieg in Höhe von 14,4% erreicht. Es werde demnach ersichtlich, dass die auf der Gewinnung von Neukunden bzw. auf der Budgetausweitung bestehender Kunden ausgerichtete Strategie "Früchte trägt". Mit Blick auf die regionale Umsatzaufteilung werde sichtbar, dass sowohl die in Deutschland tätigen Gesellschaften als auch die Auslandstöchter gleichermaßen zum Umsatzanstieg beigetragen hätten.In Deutschland habe die SYZYGY AG einen Anstieg der Umsätze in Höhe von 15,0% auf 27,16 Mio. Euro (VJ: 23,60 Mio. Euro) erreicht. Hier habe die Gesellschaft relevante Neukundengewinne, darunter die Bundesregierung, die Frankfurter Buchmesse, Miles & More oder HILTI verzeichnet. Im Ausland hätten die Umsatzerlöse um 13,4% auf 8,10 Mio. Euro (VJ: 7,14 Mio. Euro) ebenfalls deutlich zugelegt. Hier hätten unter anderem die in den vergangenen Geschäftsjahren erfolgreich durchgeführten Restrukturierungsmaßnahmen zum Erfolg beigetragen. Es hätten neue Kunden gewonnen sowie insbesondere die Umsätze mit Bestandskunden ausgeweitet werden können und die Gesellschaft habe zudem von einer hohen Nachfrage nach CGI-Leistungen bei der polnischen Tochtergesellschaft profitiert.Die auf Umsatzwachstum ausgerichtete Strategie gehe mit einem Anstieg der operativen Kosten einher. Diese würden einerseits mit dem Ausbau der Belegschaft zusammenhängen. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate sei die Mitarbeiterzahl um 63 auf 567 deutlich gesteigert worden. Darüber hinaus sei, angesichts der höheren Projektanzahl, des hohen Krankenstandes bei der Belegschaft sowie des noch ausbaufähigen Personalbestandes, ein erhöhter Einsatz von Freelancern notwendig geworden. In Summe habe dies eine überproportionale Kostensteigerung und damit eine nur konstante Entwicklung des EBIT zur Folge gehabt. Bei einem EBIT in Höhe von 3,10 Mio. Euro (VJ: 3,10 Mio. Euro) habe sich die EBIT-Marge folglich auf 9,0% (VJ: 10,3%) reduziert.Vor diesem Hintergrund habe das SYZYGY-Management die Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2022 leicht angepasst. Es werde nunmehr mit einem Umsatzanstieg in Höhe von 12% gerechnet, was einer leichten Anhebung der bisherigen Guidance (10%) gleichkomme. Auf der anderen Seite werde jedoch eine EBIT-Marge von 8% bis 10% in Aussicht gestellt, gegenüber einer bisher erwarteten EBIT-Marge in Höhe von 10%. Insofern sei die aktualisierte Unternehmenserwartung als eine erwartete Fortsetzung der Entwicklung des ersten Halbjahres 2022 zu sehen.Im Rahmen des um die 2022er Schätzungen angepassten DCF-Bewertungsmodells habe er ein neues Kursziel in Höhe von 9,50 Euro (bisher: 10,40 Euro) ermittelt. Die Kurszielreduktion sei nur geringfügig auf die leicht geminderten Ergebnisschätzungen für 2022 zurückzuführen. Überwiegend habe hier die Anhebung des risikolosen Zinssatzes auf 1,25% (bisher: 0,25%) zu einer Anhebung des WACC und damit zur Kurszielminderung geführt.Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, vergibt weiterhin das Rating "kaufen" für die SYZYGY-Aktie. (Analyse vom 16.09.2022)