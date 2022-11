Bezüglich der in der Analyse besprochenen Wertpapiere oder Finanzinstrumente besteht folgender möglicher Interessenskonflikt:



Kurzprofil SYZYGY AG:



Die SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ) ist eine international tätige Agenturgruppe für digitales Marketing mit über 500 Mitarbeitern und Standorten in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, London, New York und Warschau. Seit 2000 ist SYZYGY im Prime Standard börsennotiert.



Als Kreativ-, Media- und Technologiedienstleister betreut die Gruppe Großunternehmen und renommierte Marken wie AVIS, BMW, Chanel, Daimler, Discovery Channel, Jägermeister, KfW, Mazda, NVIDIA, o2, Playstation und die Telekom. (07.11.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - SYZYGY-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806, WKN: 510480, Ticker-Symbol: SYZ).Im dritten Quartal 2022 habe die SYZYGY AG ihren eingeschlagenen zweistelligen Wachstumskurs nochmals beschleunigt. Der Umsatzanstieg der beiden ersten Quartale in Höhe von 13,2% (Q1 2022) bzw. 15,6% (Q2 2022) sei von einer Steigerung in Höhe von 25,5% (Q3 2022) nochmals getoppt worden, sodass aus Sicht der ersten neun Monate ein Umsatzwachstum in Höhe von 18,0% auf 52,71 Mio. Euro (VJ: 44,66 Mio. Euro) erwirtschaftet worden sei. Hier werde der auf der Gewinnung von Neukunden und auf der Budgetausweitung bestehender Kunden und damit letztendlich auf einer Ausweitung der Geschäftstätigkeit liegende Fokus der Gesellschaft ganz klar ersichtlich.Das deutliche Umsatzwachstum stamme dabei sowohl von den inländischen SYZYGY-Gesellschaften als auch von den im Ausland operierenden Töchtern. In der wichtigsten Region "Deutschland" hätten die Umsätze dabei um 17,6% auf 41,63 Mio. Euro (VJ: 35,39 Mio. Euro) zugelegt, was einem absoluten neuen Rekordwert entspreche. Bereits in den vergangenen Berichtsperioden habe die SYZYGY AG hier Neukunden-Gewinne verzeichnet, wodurch die Umsatzbasis allgemein angestiegen sei. Zu den gewonnenen Neukunden würden beispielsweise die Bundesregierung, die Frankfurter Buchmesse, Miles & More, Hymer oder HILTI zählen.Der im Ausland erwirtschaftete Umsatzanstieg in Höhe von 21,2% auf 12,42 Mio. Euro (VJ: 10,25 Mio. Euro) sei einerseits auf eine Belebung des Neukundengeschäftes in UK zurückzuführen. Andererseits dürfte die Nachfrage nach CGI-Leistungen und das Agenturgeschäft der polnischen Tochter Ars Thanea hoch gewesen sein, was zu einem Umsatzanstieg der sonstigen Segmente (USA, Polen) in Höhe von 28,9% auf 5,54 Mio. Euro (VJ: 4,29 Mio. Euro) geführt habe.Trotz des deutlichen Umsatzanstiegs in Höhe von 18,0% habe die SYZYGY AG nur einen unterproportionalen EBIT-Anstieg um 2,9% auf 4,75 Mio. Euro (VJ: 4,62 Mio. Euro) verzeichnet. Die EBIT-Marge habe sich infolgedessen auf 9,0% (VJ: 10,3%) reduziert. Hier finde sich der eingeschlagene Wachstumskurs der Gesellschaft wieder, welcher in der Regel mit einem Personalausbau untermauert werden müsse. Neueinstellungen von Mitarbeitern würden aber typischerweise zunächst mit einer überproportionalen Kostensteigerung (Onboarding, Anpassung Organisation) einhergehen. Per 30.09.2022 habe die Anzahl der Mitarbeiter bei 588 (VJ: 506) gelegen, was gegenüber dem Vorjahreszeitraum einem deutlichen Belegschaftsausbau gleichkomme. Auf der anderen Seite sei verstärkt auf Freelancer zurückgegriffen worden. Im Vergleich zum Einsatz eigener Mitarbeiter gehe dies mit deutlich höheren Aufwendungen einher.Absolut betrachtet sei auf Sicht von neun Monaten in 2022 das höchste EBIT der Unternehmensgeschichte erwirtschaftet worden. In der regionalen Aufteilung des operativen Ergebnisses werde dabei die Stabilisierung des positiven Ergebnisbeitrages der ausländischen Gesellschaften ersichtlich. Nach der erfolgreich umgesetzten Restrukturierung in UK und in den USA habe das internationale Segment mit 1,70 Mio. Euro (VJ: 1,72 Mio. Euro) zum zweiten Mal in Folge einen signifikanten Ergebnisbeitrag geleistet. Parallel dazu habe sich das im Inland erwirtschaftete EBIT mit 4,49 Mio. Euro (VJ: 4,90 Mio. Euro) aufgrund der genannten personalbezogenen Effekte unter dem Vorjahreswert belaufen.Unterm Strich weise die SYZYGY AG ein Periodenergebnis in Höhe von 2,90 Mio. Euro (VJ: 3,04 Mio. Euro) bzw. ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 Euro (VJ: 0,23 Euro). Hier sei zudem der Rückgang des Finanzergebnisses auf -0,69 Mio. Euro (VJ: -0,57 Mio. Euro) abgebildet. Der überwiegende Teil des Finanzaufwandes stehe dabei im Zusammenhang mit den IFRS16-Leasingverträgen (Mietverträge).Auch nach Ablauf der ersten neun Monate sei die auf Wachstum ausgerichtete Unternehmensstrategie gut erkennbar. Die Strategie der Gewinnung von Marktanteilen sei insbesondere mit Blick auf die kommenden Geschäftsjahre sehr attraktiv, da hier die steigenden Umsätze mit einer Verbesserung der Rentabilität einhergehen dürften. In den vergangenen Berichtsperioden habe die Gesellschaft sowohl in Deutschland als auch im Ausland einige Neukundengewinne verzeichnen können. Damit habe die aktuelle konjunkturelle Lage keine spürbaren Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung der SYZYGY AG. Zur Abarbeitung des draus resultierenden Umsatzanstiegs falle bei der Gesellschaft jedoch ein überdurchschnittlicher Kostenanstieg an. Dieser stehe einerseits mit dem notwendigen Personalausbau sowie andererseits der stärkeren Inanspruchnahme von Freelancern in Verbindung.Für das laufende Geschäftsjahr würden die Analysten der GBC AG von einem Umsatzanstieg in Höhe von 17,0% auf 70,35 Mio. Euro (alte Prognose: 67,34 Mio. Euro) ausgehen. Von dieser höheren Basis ausgehend, würden die Analysten der GBC AG für 2023 mit Umsatzerlösen in Höhe von 75,97 Mio. Euro (alte Prognose: 73,15 Mio. Euro) und für 2024 in Höhe von 81,29 Mio. Euro (alte Prognose: 78,27 Mio. Euro) rechnen. Mögliche Preisanpassungen seitens der SYZYGY-Kunden seien in der rückläufigen Wachstumsdynamik berücksichtigt. Grundsätzlich sollte die Gesellschaft bei niedrigeren Wachstumsraten besser in der Lage sein, den personellen Unterbau zu schaffen, was sich positiv auf die Ergebnismarge auswirken dürfte.Die Analysten der GBC AG würden von einer Steigerung der EBIT-Marge von 9,1% (2022e) auf 10,0% (2023e) respektive auf 10,4% (2024e) ausgehen. Bislang hätten sie jeweils höhere Margen angenommen, angesichts höherer möglicher Kosten (Personal, Mieten etc.) sowie möglicher Preisanpassungen durch die SYZYGY-Kunden würden die Analysten der GBC AG konservativer vorgehen.Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten der GBC AG ein Kursziel in Höhe von 9,35 Euro (bisher: 9,50 Euro) ermittelt. Die Kurszielreduktion sei dabei insbesondere auf die höheren gewichteten Kapitalkosten auf 7,89% (bisher: 7,64%) zurückzuführen, als Folge der Anhebung des risikolosen Zinssatzes auf 1,5% (bisher: 1,25%).Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die Aktie von SYZYGY. (Analyse vom 07.11.2022)