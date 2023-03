XETRA-Aktienkurs SYNLAB-Aktie:

9,485 EUR 0,00% (16.03.2023, 11:37)



ISIN SYNLAB-Aktie:

DE000A2TSL71



WKN SYNLAB-Aktie:

A2TSL7



Ticker-Symbol SYNLAB-Aktie:

SYAB



Kurzprofil SYNLAB AG:



Die SYNLAB-Gruppe (ISIN: DE000A2TSL71, WKN: A2TSL7, Ticker-Symbol: SYAB) ist führend im Bereich medizinischer Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Die Gruppe bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patient*innen, die niedergelassene Ärzteschaft, Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an.



Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Routine- und Spezialdiagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patient*innen und Kund*innen bei.



SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Die Gruppe verstärkt ihr Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Rund 30.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 Mediziner*innen, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei.



SYNLAB führte im Jahr 2021 ca. 600 Millionen Labortests durch und erzielte einen Umsatz von 3,76 Mrd. Euro. Weitere Informationen unter www.synlab.com. (16.03.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SYNLAB: Ziel eines Aufkäufers - AktienanalyseSYNLAB (ISIN: DE000A2TSL71, WKN: A2TSL7, Ticker-Symbol: SYAB) hatte während der Corona-Pandemie von der hohen Nachfrage nach Labortests auf das Virus profitiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Aktienkurs des Labordienstleisters sei daher bis November 2021 auf den Rekordwert von 25 Euro geklettert. Seitdem sei es jedoch weitgehend abwärts gegangen. Verstärkt worden sei die Talfahrt Anfang Februar, als SYNLAB die Ziele für das Jahr 2023 nach unten korrigiert habe.Als Grund habe das Unternehmen eine geringere Nachfrage nach seinen Corona-Tests und niedrigere Preise genannt. Der ohnehin schon angekündigte Rückgang von Umsatz und operativem Gewinn dürfte daher noch stärker ausfallen als zuvor angenommen. Vor wenigen Tagen sei das Papier sogar zeitweise für weniger als 6,70 Euro zu haben gewesen - ein Rekordtief.Das niedrige Kursniveau habe nun einen potenziellen Käufer angelockt: Der Finanzinvestor Cinven wolle SYNLAB möglicherweise günstig von der Börse nehmen. SYNLAB habe eine Interessenbekundung seines Großaktionärs bestätigt. Zuvor habe die Nachrichtenagentur Bloomberg über einen solchen möglichen Schritt unter Berufung auf informierte Kreise berichtet. Als möglichen Preis habe SYNLAB zehn Euro je Aktie genannt. Das Unternehmen werde die Interessenbekundung sowie die weiteren Handlungsoptionen nun prüfen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SYNLAB-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SYNLAB-Aktie:9,49 EUR +0,21% (16.03.2023, 11:52)