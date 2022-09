XETRA-Aktienkurs SYNLAB-Aktie:

13,27 EUR +0,68% (29.09.2022, 11:12)



ISIN SYNLAB-Aktie:

DE000A2TSL71



WKN SYNLAB-Aktie:

A2TSL7



Ticker-Symbol SYNLAB-Aktie:

SYAB



Kurzprofil SYNLAB AG:



Die SYNLAB-Gruppe (ISIN: DE000A2TSL71, WKN: A2TSL7, Ticker-Symbol: SYAB) ist führend im Bereich medizinischer Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Die Gruppe bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patient*innen, die niedergelassene Ärzteschaft, Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an.



Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Routine- und Spezialdiagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patient*innen und Kund*innen bei.



SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Die Gruppe verstärkt ihr Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Rund 30.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 Mediziner*innen, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei.



SYNLAB führte im Jahr 2021 ca. 600 Millionen Labortests durch und erzielte einen Umsatz von 3,76 Mrd. Euro. Weitere Informationen unter www.synlab.com. (29.09.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SYNLAB-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Der Laborspezialist SYNLAB (ISIN: DE000A2TSL71, WKN: A2TSL7, Ticker-Symbol: SYAB) hat einen Aktienrückkauf angekündigt - und die nach Vorlage der Q2-Zahlen im August gestartete Talfahrt an der Börse damit zumindest vorerst gestoppt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bis spätestens zum 22. Dezember sollten knapp 1,9 Mio. Aktien erworben werden, habe der Konzern mitgeteilt. Das entspreche zum heutigen Zeitpunkt etwa 0,8 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft.Für Deutsche Bank-Analyst, Jan Koch, sei es ohnehin überraschend, dass der Kurs in den vergangenen Monaten derart stark unter Druck geraten sei. Schließlich habe der Konzern nicht nur gute Zahlen präsentiert, sondern wegen einer überraschend hohen Nachfrage unter anderem nach Covid-19-Tests zudem sein Umsatzziel erhöht. Für 2022 rechne SYNLAB nun mit Erlösen von rund 3,2 Mrd. Euro, nachdem zuvor rund 3,1 Mrd. Euro in Aussicht gestellt worden seien (Vorjahr: 3,76 Mrd. Euro). Darüber hinaus habe das Unternehmen die Margen-Prognose bestätigt. Vom Umsatz sollten weiterhin 24 bis 25 Prozent als bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) hängen bleiben. Für Koch bleibe Synlab daher ein klarer Kauf - mit Kursziel 23 Euro (aktuell: 13,26 Euro).Auch Charlotte Friedrichs von Berenberg halte die Aktie für deutlich unterbewertet (Kursziel: 19 Euro). SYNLAB gehöre zu den "Top Five" im Bereich medizinischer Diagnostik und klinischer Labordienstleistungen, so die Expertin. Dies sei in Europa ein hart umkämpfter 62-Mrd.-Euro-Markt. Das Anlegerinteresse dürfte sich verstärkt vom Thema Covid weg auf das Kerngeschäft richten. Friedrichs erhoffe sich hiervon eine Neubewertung. (Ausgabe 38/2022)Börsenplätze SYNLAB-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SYNLAB-Aktie:13,29 EUR +0,23% (29.09.2022, 11:05)