XETRA-Aktienkurs SYNLAB-Aktie:

12,52 EUR -0,16% (17.11.2022, 10:59)



ISIN SYNLAB-Aktie:

DE000A2TSL71



WKN SYNLAB-Aktie:

A2TSL7



Ticker-Symbol SYNLAB-Aktie:

SYAB



Kurzprofil SYNLAB AG:



Die SYNLAB-Gruppe (ISIN: DE000A2TSL71, WKN: A2TSL7, Ticker-Symbol: SYAB) ist führend im Bereich medizinischer Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Die Gruppe bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patient*innen, die niedergelassene Ärzteschaft, Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an.



Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Routine- und Spezialdiagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patient*innen und Kund*innen bei.



SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Die Gruppe verstärkt ihr Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Rund 30.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 Mediziner*innen, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei.



SYNLAB führte im Jahr 2021 ca. 600 Millionen Labortests durch und erzielte einen Umsatz von 3,76 Mrd. Euro. Weitere Informationen unter www.synlab.com. (17.11.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SYNLAB: Prognosen bestätigt - AktienanalyseDas milliardenschwere Geschäft mit Coronatests hat dem Laborspezialisten SYNLAB (ISIN: DE000A2TSL71, WKN: A2TSL7, Ticker-Symbol: SYAB) im vergangenen Jahr einen enormen Wachstumsschub beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Doch inzwischen sei das Virus mutiert und weit weniger gefährlich. Tests würden daher oft nur noch bei einer tatsächlichen Erkrankung verlangt, nicht mehr zur Vorsorge. Entsprechend sei der Umsatz im lukrativen Test-Geschäft in den ersten neun Monaten um fast 40 Prozent auf 720 Mio. Euro eingeknickt. In Q3 habe der Erlös sogar nur noch gut ein Drittel des Vorjahreswertes erreicht. Das gleichzeitig wachsende Basisgeschäft habe das nicht ausgleichen können. Die Gesamterlöse hätten von Januar bis September mit 2,55 Mrd. Euro rund acht Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen.Noch deutlicher sei der Rückgang beim operativen Ergebnis ausgefallen: Auf bereinigter EBITDA-Basis habe SYNLAB einen Überschuss von 663 Mio. Euro gemeldet, 27 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die entsprechende Rendite sei von 32,7 auf 26 Prozent gesunken. Zwar habe das Unternehmen die Prognosen bestätigt, wonach der Umsatz 2022 bei rund 3,2 (Vorjahr: 3,8) Mrd. Euro liegen und die Marge zwischen 24 und 25 (Vorjahr: 32,1) Prozent erreichen solle.Gleichzeitig habe der Vorstand seine Aktionäre aber auf einen weiteren Umsatzrückgang um 200 Mio. Euro im Jahr 2023 eingestimmt. Auch die Marge dürfte wegen des inflationären Umfelds weiter auf 18 bis 20 Prozent sinken, habe es geheißen. Trotz der aus Analystensicht mittelfristig weiterhin vielversprechenden Aussichten - erst einmal dürften die Bäume wohl nicht in den Himmel wachsen. (Ausgabe 45/2022)Börsenplätze SYNLAB-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SYNLAB-Aktie:12,52 EUR -0,24% (17.11.2022, 10:50)