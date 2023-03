Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SYNLAB AG:



Die SYNLAB-Gruppe (ISIN: DE000A2TSL71, WKN: A2TSL7, Ticker-Symbol: SYAB) ist führend im Bereich medizinischer Diagnostikleistungen und Spezialtests in Europa. Die Gruppe bietet die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patient*innen, die niedergelassene Ärzteschaft, Krankenhäuser und Kliniken, Regierungen sowie Unternehmen an.



Aufgrund branchenweit höchster Servicestandards ist SYNLAB der bevorzugte Partner für die Routine- und Spezialdiagnostik in der Human- und Veterinärmedizin. Durch kontinuierliche Innovationen medizinischer Diagnostikdienstleistungen trägt die Gruppe zum Wohl von Patient*innen und Kund*innen bei.



SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt in den meisten Märkten eine führende Position ein. Die Gruppe verstärkt ihr Netzwerk regelmäßig durch eine bewährte Akquisitionsstrategie. Rund 30.000 Mitarbeitende, darunter über 2.000 Mediziner*innen, tragen jeden Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei.



SYNLAB führte im Jahr 2021 ca. 600 Millionen Labortests durch und erzielte einen Umsatz von 3,76 Mrd. Euro. Weitere Informationen unter www.synlab.com. (13.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SYNLAB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SYNLAB AG (ISIN: DE000A2TSL71, WKN: A2TSL7, Ticker-Symbol: SYAB) unter die Lupe.Der Finanzinvestor Cinven wolle Europas größten Labordienstleister SYNLAB nach dem Kurseinbruch infolge des Endes des Corona-Booms möglicherweise günstig von der Börse nehmen. SYNLAB habe am Montag eine Interessenbekundung seines Großaktionärs bestätigt. Zuvor habe die Nachrichtenagentur Bloomberg über einen solchen möglichen Schritt unter Berufung auf informierte Kreise berichtet.Als möglichen Preis habe SYNLAB zehn Euro je Aktie genannt. Das Unternehmen werde die Interessenbekundung sowie die weiteren Handlungsoptionen nun prüfen. Der Vorstoß Cinvens sei nicht mit dem Unternehmen abgestimmt gewesen, habe SYNLAB erklärt. Ob es ein öffentliches Angebot seitens des Finanzinvestors an alle Aktionäre geben werde, sei derzeit noch nicht abzusehen. Cinven halte bereits 43 Prozent an dem im SDAX notierten Unternehmen.Die schon länger gebeutelte SYNLAB-Aktie habe nach den Nachrichten deutlich zugelegt und bis zum Mittag um mehr als ein Viertel auf 9,07 Euro zugewonnen und sei damit klarer Spitzenreiter im Nebenwerte-Index SDAX gewesen.SYNLAB habe während der Corona-Pandemie von der hohen Nachfrage nach Labortests auf das Virus profitiert. Der Aktienkurs der Gesellschaft sei bis November 2021 auf den Rekordwert von 25 Euro geklettert. Seitdem sei es jedoch weitgehend abwärts gegangen. Nach einer Gewinnwarnung Anfang Februar sei ihr Kurs noch weiter abgesackt. Vor wenigen Tagen sei das Papier sogar zeitweise für weniger als 6,70 Euro zu haben gewesen und damit so billig wie nie zuvor.Bloomberg habe mit Blick auf den Preis berichtet, dass dieser voraussichtlich über dem gewichteten durchschnittlichen Kurs der vergangenen sechs Monate und damit über gut 10 Euro je Aktie liegen dürfte. Damit würde das Unternehmen insgesamt mit etwa 2,2 Milliarden Euro bewertet.Bereits im vergangenen Jahr seien Umsatz und operativer Gewinn der Gesellschaft gesunken. So habe SYNLAB auf Basis vorläufiger Zahlen rund 3,25 Milliarden Euro und damit rund 13,6 Prozent weniger als im Vorjahr erlöst. Der Umsatz mit Corona-Tests sei noch deutlich stärker zurückgegangen.Ein Investment in SYNLAB sei eine reine Spekulation auf eine erfolgreiche Übernahme. Komme es zur Übernahme bei 10 Euro, bestünden noch rund 10 Prozent Restpotenzial.Nur risikobereite Anleger spekulieren hier mit bzw. setzen auf ein noch etwas höheres Angebot, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2023)Mit Material von dpa-AFX