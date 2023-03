Tradegate-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:

36,74 EUR -63,35% (10.03.2023, 14:35)



NASDAQ-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:

106,04 USD -60,41% (09.03.2023, 22:00)



ISIN SVB Financial-Aktie:

US78486Q1013



WKN SVB Financial-Aktie:

A0ET46



Ticker-Symbol SVB Financial-Aktie:

SV4



NASDAQ-Symbol SVB Financial-Aktie:

SIVB



Kurzprofil SVB Financial Group:



Die SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) mit Sitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine Finanzholding, die in vier Geschäftsbereichen organisiert ist: Geschäftsbank (Verkauf von traditionellen und spezialisierten Bankprodukten und -dienstleistungen an Geschäftskunden, die v.a. in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Biowissenschaften, Energie, Private Equity und Weinproduktion tätig sind), Private Equity, Privatbank (einschließlich Fondsverwaltung) und Sonstige. (10.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SVB Financial-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) unter die Lupe.SVB produziere weitere Schocknachrichten: Der Versuch, frisches Geld im Rahmen einer Kapitalerhöhung zu beschaffen, sei offenbar gescheitert, wie CBNC berichte. Nun würden große Banken einen Kauf der Silicon Valley Bank prüfen, heiße es weiter. Die SVB Financial-Aktie sei vom Handel ausgesetzt.Die SVB-Aktie, die bereits am Donnertag um 60% in den Keller gerauscht sei, habe vorbörslich bereits weitere 60% im Minus gelegen. Dann sei der Handel wegen "ausstehender Nachrichten" gestoppt worden. Der Plan, eine Kapitalerhöhung i.H.v. 2 Mrd. USD durchzuführen, sei laut CBNC-Bericht gescheitert. Demnach habe die US-Bank Stammaktien im Wert von 1,25 Mrd. USD und weitere 500 Mio. USD an wandelbaren Vorzugsaktien verkaufen wollen. Die SVB habe zudem eine Vereinbarung mit der Investmentfirma General Atlantic über den Verkauf von Stammaktien im Wert von 500 Mio. angekündigt, die aber vom Abschluss des anderen Stammaktienangebots abhängig gemacht worden sei, wie aus einer Wertpapieranmeldung hervorgehe.Die SVB sei eine wichtige Bank für Venture-Back-Unternehmen und habe den Cash-Burn ihrer Kunden als einen Grund für die Aufnahme zusätzlichen Kapitals genannt. Steigende Zinsen, die Angst vor einer Rezession und eine Abschwächung des IPO-Marktes hätten es allerdings für Unternehmen in der Anfangsphase zuletzt schwieriger gemacht, mehr Geld aufzubringen. Dies habe die Unternehmen offenbar dazu veranlasst, ihre Einlagen bei Banken wie der SVB in Anspruch zu nehmen. Analysten der Wall Street würden es für unwahrscheinlich halten, dass die Probleme der SVB Financial auf größere Banken übergreifen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SVB Financial-Aktie: