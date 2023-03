NASDAQ-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:

106,04 USD -60,41% (09.03.2023)



ISIN SVB Financial-Aktie:

US78486Q1013



WKN SVB Financial-Aktie:

A0ET46



Ticker-Symbol SVB Financial-Aktie:

SV4



NASDAQ-Symbol SVB Financial-Aktie:

SIVB



Kurzprofil SVB Financial Group:



Die SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) mit Sitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine Finanzholding, die in vier Geschäftsbereichen organisiert ist: Geschäftsbank (Verkauf von traditionellen und spezialisierten Bankprodukten und -dienstleistungen an Geschäftskunden, die v.a. in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Biowissenschaften, Energie, Private Equity und Weinproduktion tätig sind), Private Equity, Privatbank (einschließlich Fondsverwaltung) und Sonstige. (13.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - SVB Financial-Aktienanalyse von Wolfe Research:Die Analysten von Wolfe Research stufen die Aktie der SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) von "outperform" auf "peer perform" herab, ohne ein Kursziel zu nennen.Das Researchhaus glaube an das Geschäftsmodell der Bank, sei aber der Meinung, dass "mehrere Bedenken" eine Zurückhaltung rechtfertigen würden. Die Beschleunigung des Cash-Burns im laufenden Quartal spiegele die Herausforderungen wider, mit denen die Kunden der SVB angesichts des unsicheren makroökonomischen Umfelds konfrontiert seien, und gebe Anlass zur Sorge über anhaltende Mittelabflüsse. Das Vertrauen in die Prognosen des Unternehmens sei gering.Die Analysten von Wolfe Research stufen die SVB Financial-Aktie von "outperform" auf "peer perform" herunter. (Analyse vom 10.03.2023)Börsenplätze SVB Financial-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:37,17 EUR -62,92% (10.03.2023, 22:02)