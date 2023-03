Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze SVB Financial-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:

0,7648 EUR -97,94% (30.03.2023, 19:41)



NASDAQ OTC-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:

0,96 USD -1,05% (30.03.2023, 20:40)



ISIN SVB Financial-Aktie:

US78486Q1013



WKN SVB Financial-Aktie:

A0ET46



Ticker-Symbol SVB Financial-Aktie:

SV4



NASDAQ OTC-Symbol SVB Financial-Aktie:

SIVBQ



Kurzprofil SVB Financial Group:



Die SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ OTC-Symbol: SIVBQ) mit Sitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine Finanzholding, die in vier Geschäftsbereichen organisiert ist: Geschäftsbank (Verkauf von traditionellen und spezialisierten Bankprodukten und -dienstleistungen an Geschäftskunden, die v.a. in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Biowissenschaften, Energie, Private Equity und Weinproduktion tätig sind), Private Equity, Privatbank (einschließlich Fondsverwaltung) und Sonstige. (30.03.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SVB Financial Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ OTC-Symbol: SIVBQ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Turbulenzen in der Bankenbranche hätten sich zuletzt wieder gelegt, dürften aber ein politisches Nachspiel haben: US-Präsident Joe Biden wolle angesichts der jüngsten Vorkommnisse in den USA wieder schärfere Auflagen für Geldhäuser und damit eine Rücknahme von Erleichterungen seines Vorgängers Donald Trump.Biden fordere die Bankaufsichtsbehörden unter anderem auf, die Liquiditätsanforderungen für kleinere Banken zu erhöhen, habe das Weiße Haus am Donnerstag mitgeteilt. Außerdem sollten sich diese wieder jährlichen Stresstests unterziehen müssen. So solle sichergestellt werden, dass sie über genügend Kapital verfügten, um potenzielle Verluste zu verkraften. Außerdem sollten die Geldhäuser umfassende Abwicklungspläne vorlegen. Diese sollten zeigen, dass die Banken im Falle einer Abwicklung nicht das Bankensystem als Ganzes gefährden würden."Ich möchte betonen, dass sich die heutige Ankündigung auf Maßnahmen konzentriert, die im Rahmen des bestehenden Rechts umgesetzt werden können", habe ein Vertreter der US-Regierung gesagt. Es brauche dafür keine Zustimmung des US-Kongresses. Die Regierung habe besonders in den vergangenen Wochen Gespräche mit den zuständigen Aufsichts- und Regulierungsbehörden geführt.Wie empfänglich diese für die Vorschläge seien, habe der Regierungsvertreter nicht gesagt. "Wir sind der Meinung, dass sich die Lage deutlich stabilisiert hat", habe der Vertreter weiter gesagt. Es sei aber wichtig, dass Maßnahmen ergriffen würden, damit es künftig nicht zu Bankenkrisen komme.Im Jahr 2018 habe der US-Kongress den Weg für eine Rücknahme wesentlicher Teile des sogenannten Dodd-Frank-Gesetzes freigemacht, das erneute Bankenpleiten nach der Finanzkrise 2008 zulasten der Steuerzahler verhindern sollte. Trump habe der Finanzlobby versprochen, die 2010 verabschiedeten Regeln zurückzudrehen. Das sei zwar nicht völlig geschehen, doch für kleine und regionale Banken - die jetzt Problem hätten - seien die Auflagen erleichtert worden.Die Krise der US-Institute und die Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS ( ISIN CH0244767585 WKN A12DFH ) hätten in den letzten Wochen auch den hiesigen Banken heftige Turbulenzen beschert. Zuletzt hat sich die Lage jedoch wieder stabilisiert, was zur positiven Stimmung am Gesamtmarkt beiträgt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2023)Mit Material von dpa-AFX