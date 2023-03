NASDAQ-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:

106,04 USD -60,41% (09.03.2023)



ISIN SVB Financial-Aktie:

US78486Q1013



WKN SVB Financial-Aktie:

A0ET46



Ticker-Symbol SVB Financial-Aktie:

SV4



NASDAQ-Symbol SVB Financial-Aktie:

SIVB



Kurzprofil SVB Financial Group:



Die SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) mit Sitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine Finanzholding, die in vier Geschäftsbereichen organisiert ist: Geschäftsbank (Verkauf von traditionellen und spezialisierten Bankprodukten und -dienstleistungen an Geschäftskunden, die v.a. in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Biowissenschaften, Energie, Private Equity und Weinproduktion tätig sind), Private Equity, Privatbank (einschließlich Fondsverwaltung) und Sonstige. (13.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - SVB Financial-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI setzen das bisherige "outperform"-Rating, das Kursziel von USD 360 und die EPS-Schätzungen 2023/2024 für die Aktie der SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) aus.Evercore ISI habe das Rating ausgesetzt, nachdem das Unternehmen eine Kapitalerhöhung angekündigt habe, die USD 1,25 Mrd. Stammaktien, eine Privatplatzierung von Stammaktien in Höhe von USD 500 Mio. und eine Ausgabe von Vorzugswandelanleihen in Höhe von USD 500 Mio. umfasse, um den realisierten Nachsteuerverlust in Höhe von USD 1,8 Mrd. zu finanzieren, der bei der Umstrukturierung des rund USD 21 Mrd. umfassenden Portfolios an zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren der SVB entstanden sei. (Analyse vom 10.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:37,17 EUR -62,92% (10.03.2023, 22:02)