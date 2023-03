(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil SVB Financial Group:



Die SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) mit Sitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine Finanzholding, die in vier Geschäftsbereichen organisiert ist: Geschäftsbank (Verkauf von traditionellen und spezialisierten Bankprodukten und -dienstleistungen an Geschäftskunden, die v.a. in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Biowissenschaften, Energie, Private Equity und Weinproduktion tätig sind), Private Equity, Privatbank (einschließlich Fondsverwaltung) und Sonstige. (12.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SVB Financial-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) unter die Lupe.Die überraschende Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) am vergangenen Freitag habe die Märkte tief verunsichert. Manche Beobachter würden fürchten, dass das der Beginn einer neuen Bankenkrise sein könnte. Die FED wolle am Montag eine Krisensitzung abhalten. Unterdessen hätten sich zahlreiche Experten zu Wort gemeldet. Der Tenor sei fast einhellig.Die SVB sei in der Tech-Szene bei Start-ups in den USA der zentrale Finanzierer gewesen. Am letzten Donnerstag habe das Institut überraschend Kapitalbedarf angemeldet. Danach sei ein Bankrun gefolgt, der die US-Einlagensicherung FDIC noch am Freitag zum Handeln gezwungen habe. Die Behörde habe die geordnete Abwicklung übernommen, das Geldhaus sei insolvent.Am Donnerstag sei es bereits zum größten Ausverkauf im Bankensektor seit fast drei Jahren gekommen, wie der Einbruch des KBW Bank Index um 7,7% gezeigt habe. Am Freitag habe der Index weitere 3,9% eingebüßt. Die Unsicherheit am Markt sei nun hoch, es gehe die Angst vor einer neuen Krise im Bankensektor um, denn die Pleite der SVB sei die größte seit der Finanzkrise 2008.Allerdings sei das Finanzinstitut in vielerlei Hinsicht ein Sonderfall: Die SVB habe besonders riskante Kredite an junge Start-ups vergeben, die andere Banken oft nicht hätten vergeben wollen. Die Konzentration auf diesen Sektor sei daher sehr groß gewesen. Die Probleme, die die Zinswende in diesem Sektor verursacht habe, hätten die SVB als großen Kreditgeber nun eingeholt.Der Großteil der Experten sehe die Probleme für die Branche daher als begrenzt an. Aus Sicht des Harvard-Professors und früheren amerikanischen Finanzministers Larry Summers seien große Sorgen vor Ansteckungsgefahren übertrieben. Im Sender Bloomberg TV habe er von "Überreaktion" gesprochen. Solange die Krise bei der SVB vernünftig bewältige und Kundengelder ausgezahlt würden, sei von keinen systemischen Risiken für den Bankensektor auszugehen.Denn laut Najarian stelle sich die Frage, warum Anleger auch die Aktien jener Banken bestrafen sollten, die über stabile Giroeinlagen von Privatkunden verfügen würden. In einer Zeit, in der Finanzierung und Liquidität zu den wichtigsten Anliegen gehören würden, seien Geschäftsbanken und insbesondere JPMorgan der beste Ort, um sich als bankaffiner Anleger vor den Problemen der Branche zu "verstecken". Die Papiere dieser Bank hätten sich denn auch am Freitag gegen den schwachen Branchentrend gestemmt und um mehr als 2% zugelegt.Tatsächlich seien gerade kleinere Finanzinstitute in den USA durch Kursverluste bei Anleihen, die durch die rapide steigenden Zinsen entstanden seien, derzeit am stärksten im Abwärtssog. Am Montag könnte die FED die Unsicherheit im Markt reduzieren, während des US-Handels sei eine Sondersitzung des Governeursrata geplant. Es werde dabei in erster Linie um Vorschuss- und Diskontsätze gehen, habe die FED am Sonntag mitgeteilt. Die US-Notenbank habe keine weiteren Details genannt.Denkbar sei auch die Einrichtung eines Sonderfonds durch die US-Behörden, um die Start-up-Branche zu stützen, und Finanzinstitute vor Risiken abzuschirmen. Trotz der Kursverluste der letzten Tage sollten gerade Anleger, die Aktien der großen Wall-Street-Banken, besitzen würden, Ruhe bewahren. Die Branchengrößen könnten am Ende zu den Profiteuren der Krise gehören, sofern die Folgen der SVB-Pleite bald eingedämmt würden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.03.2023)