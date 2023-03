NASDAQ-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:

106,04 USD -60,41% (09.03.2023)



ISIN SVB Financial-Aktie:

US78486Q1013



WKN SVB Financial-Aktie:

A0ET46



Ticker-Symbol SVB Financial-Aktie:

SV4



NASDAQ-Symbol SVB Financial-Aktie:

SIVB



Kurzprofil SVB Financial Group:



Die SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) mit Sitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine Finanzholding, die in vier Geschäftsbereichen organisiert ist: Geschäftsbank (Verkauf von traditionellen und spezialisierten Bankprodukten und -dienstleistungen an Geschäftskunden, die v.a. in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Biowissenschaften, Energie, Private Equity und Weinproduktion tätig sind), Private Equity, Privatbank (einschließlich Fondsverwaltung) und Sonstige. (13.03.2023/ac/a/n)



Charlotte, NC (www.aktiencheck.de) - SVB Financial-Aktienanalyse von Truist:Die Analysten von Truist stufen die Aktie der SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) von "buy" auf "hold" herab, mit einem Kursziel von USD 100 (zuvor USD 174).Angesichts des zunehmenden Risikos eines beschleunigten Abflusses von Einlagen, wie Bloomberg berichte, bestehe eine zu große Unsicherheit, um den Anlegern die Aktie zu empfehlen, so Truist. Das Researchhaus sage, dass der gestrige Ausverkauf der Aktien ein Beweis für die Besorgnis über die Liquidität der Bank und das Potenzial für Wertpapierverkäufe sei, die das Sachkapital und die Rentabilität der Bank stark beeinträchtigen könnten. In Anbetracht dieser Risiken empfehle das Researchhaus den Anlegern, an der Seitenlinie zu warten, bis mehr Klarheit über die Einlagenabflüsse und die vorgeschlagene Kapitalerhöhung von 2,25 Mrd. USD bestehe.Die Analysten von Truist stufen die SVB Financial-Aktie von "buy" auf "hold" herunter. (Analyse vom 10.03.2023)Börsenplätze SVB Financial-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:37,17 EUR -62,92% (10.03.2023, 22:02)