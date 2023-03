NASDAQ-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:

106,04 USD -60,41% (09.03.2023)



ISIN SVB Financial-Aktie:

US78486Q1013



WKN SVB Financial-Aktie:

A0ET46



Ticker-Symbol SVB Financial-Aktie:

SV4



NASDAQ-Symbol SVB Financial-Aktie:

SIVB



Kurzprofil SVB Financial Group:



Die SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) mit Sitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien ist eine Finanzholding, die in vier Geschäftsbereichen organisiert ist: Geschäftsbank (Verkauf von traditionellen und spezialisierten Bankprodukten und -dienstleistungen an Geschäftskunden, die v.a. in den Bereichen Technologie, Gesundheit und Biowissenschaften, Energie, Private Equity und Weinproduktion tätig sind), Private Equity, Privatbank (einschließlich Fondsverwaltung) und Sonstige. (13.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - SVB Financial Group-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Steven Alexopoulos, Analyst von J.P. Morgan Securities, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der SVB Financial Group (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB).Während das Unternehmen in seinem Update zur Quartalsmitte auf einen zusätzlichen Abfluss von Einlagen in Höhe von 5 Mrd. USD im ersten Quartal hingewiesen habe, habe dies oberflächlich betrachtet nicht dramatisch genug erschienen, um zu rechtfertigen, dass das Unternehmen auch den Verkauf von Wertpapieren der Kategorie "Available for Sale" in Höhe von 21 Mrd. USD angekündigt habe, was einen Verlust von 1,8 Mrd. USD zur Folge gehabt habe, so der Analyst. Er halte dies jedoch für eine "sehr umsichtige Strategie" des Unternehmens, da sowohl der Cash-Burn von Startup-Kunden als auch das Investitionstempo von Risikokapitalfirmen bewegliche Ziele bleiben würden. Er wäre ein Käufer von SVB-Aktien "zu dieser äußerst attraktiven Bewertung".Steven Alexopoulos, Analyst von J.P. Morgan Securities, bewertet die SVB Financial Group-Aktie weiterhin mit dem Votum "overweight". Das Kursziel werde von 270,00 auf 177,00 USD reduziert. (Analyse vom 10.03.2023)Börsenplätze SVB Financial-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SVB Financial-Aktie:36,74 EUR -63,35% (10.03.2023)